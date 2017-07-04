یورش بوکوحرام در نیجریه ۹ کشته و ۳۷ گروگان در پی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سی‌بی‌اِس نیوز، تروریست های وهابی- تکفیری بوکوحرام با هجوم به روستایی واقع در جنوب‌شرقی نیجریه ۹ نفر را سر بُریدند و ۳۷ زن و کودک را نیز ربودند.

اهالی روستای «نگالوا» (NGalewa) در این باره اعلام کردند که عناصر وهابی بوکوحرام سوار بر شتر و اسب با حمله به روستا و شلیک های بی محابا به سمت روستائیان ۹ نفر را در برابر دیدگان سایرین سر بریده و ۳۷ زن و کودک را ربودند. آن ها همچنین اعلام کردند تا زمانی که تعدادی از زندانیانشان آزاد نشوند این زنان را نزد خود نگه خواهند داشت.

لازم به ذکر است با روی کار آمدن «محمدو بوهاری» رئیس جمهور نیجریه و وعده مبارزه تمام عیار با این گروه تروریستی، بوکوحرام نیز اعلام کرده است که عملیات های خود را تشدید خواهد نمود.

عناصر وابسته به گروه تروریستی بوکوحرام ۱۴ آوریل ۲۰۱۴ در حمله به یک مدرسه در شمال شرقی شهر «چیبوک»، ۲۷۶ دختر نوجوان را ربودند. بعداً ۵۷ نفر از این دختران موفق به فرار شدند؛ اما سرنوشت ۲۱۹ دختر دیگر همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

گفتنی است، بوکو حرام از ۶ سال قبل فعالیت مسلحانه خود را علیه دولت نیجریه آغاز کرد. در این مدت ۲۰ هزار نفر کشته و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بر اثر خشونت های این گروه تروریستی آواره شده اند.