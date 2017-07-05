به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌ کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بهترین‌های بخش «کاردستی» کودک و نوجوان پانزدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع)، که با محورهای موضوعی امام رضا علیه‌السلام، حکمت، متانت، سخاوت (از سیره اخلاقی امام رضا علیه‌السلام و معارف رضوی) برگزار شده بود؛ معرفی شدند.

بر همین ‌اساس، در این مسابقه، ۷هزار و ۴۸ نفر با ارایه ۵هزار و ۱۲۵ اثر از مراکز فرهنگی و هنری کانون سراسر کشور در این مسابقه شرکت کردند که از این تعداد ۳۴۲ اثر به دبیرخانه کشوری جشنواره رضوی ارسال شد.

در این میان، در این مسابقه، ۹ نفر شایسته تقدیر، ۹ نفر به عنوان برگزیده و در بخش ویژه فراگیر (آثار کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه) نیز یک نفر به عنوان برگزیده شناخته شد.

استان‌های زنجان با سه اثر، چهارمحال بختیاری دو اثر، قزوین دو اثر، هرمزگان دو اثر، اردبیل دو اثر، یزد دو اثر، کرمانشاه، قزوین، سمنان، تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و لرستان هر کدام با یک اثر، در این مسابقه برگزیده و یا شایسته تقدیر شناخته شد.

داوری بخش کاردستی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) را مریم تهرانی، الهام دارابی و مریم تاراسی بر عهده داشتند.

آیین پایانی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(علیه‌السلام)، در روز جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶، هم‌زمان با ولادت این امام مهربانی در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

فراخوان کلی کارگروه کودک و نوجوان پانزدهمین جشنواره امام رضا(ع) شامل بخش‌های فرهنگی (نشریه‌نگاری، کتاب‌سازی، کاردستی) ویژه‌ی کودک و نوجوان، (قصه‌گویی) ویژه‌ی بزرگ‌سال، ادبی (شعرسرایی) ویژه کودک و نوجوان (داستان‌نویسی) ویژه کودک و نوجوان و بزرگ‌سال و هنری (سرود، پویانمایی) ویژه کودک و نوجوان در پایگاه اطلاع رسانی کانون به نشانی www.kanoonnews.ir منتشر شده است.

اسامی کامل برگزیدگان بخش «کاردستی» کارگروه کودک و نوجوان پانزدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(علیه‌السلام)، نیز در پایگاه خبری کانون منتشر شده است.