مناطق نمونه گردشگری در کشور پروژه های قابل دفاعی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی با مدیران مناطق نمونه گردشگری کشور پیش از ظهر روز ۱۴ تیرماه در سالن فجر سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

در این برنامه سعید شیرکوند، معاون سرمایه گذاری و طرح‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: موضوعی که همیشه مطرح است این است که دولت باید به سمت وظیفه حاکمیتی خود برود و کار را به دست فعالان آن بدهد. ما در سازمان میراث فرهنگی با طرحی روبرو شدیم به نام منطقه نمونه گردشگری که دولت این مناطق را شناسایی کرده بود. اما بدون اینکه برای آن فراخوان بدهد و یا سرمایه گذار شروع به انجام زیرساخت ها کند. افرادی به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد این مناطق شدند. عهدنامه‌ای بین آن‌ها رد و بدل شد، برخی از افراد در زمین خودشان شروع به کار کردند و برخی نیز باید به منابع طبیعی می‌رفتند و در آنجا تکلیف زمینشان را مشخص می‌کردند.

وی افزود: ایده خوب بود اما مسائل طوری پیش رفت که برخی از این ایده‌ها آنقدر بد اجرا شد که حتی مبدع این ایده گاهی پشیمان می‌شود.

معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: در دولت هشتم تعداد مناطق نمونه گردشگری، هشت منطقه بود که دو سه منطقه از آن مسئله دار هستند اما در دولت نهم و دهم به یک باره این مناطق به یک هزار و ۱۶۸ منطقه رسید. ما در دولت یازدهم با چنین رقمی مواجه شدیم که حتی حدود اربعه آن مشخص نبود و یا افرادی که به عنوان سرمایه گذار ورود پیدا کرده بودند اهلیتشان مغرض نبود و یا اصلاً در این وادی ورود پیدا نکرده بودند. در دولت یازدهم روند آن بررسی شد. شورای عالی معماری و شهرسازی می‌خواست آن‌ها را ملغی کند اما ما گفتیم روی برخی از این مناطق کار شده است اختیار آن را به ما بدهید تا تکلیفمان را مشخص کنیم.

وی تصریح کرد: مناطق نمونه قابل قبول حدود ۶۰-۷۰ منطقه بودند که می شد نام آنها را منطقه گردشگری گذاشت تا اینکه اکنون این ایده دنبال شد و تصمیم گرفتیم سرمایه گذاران را دور هم جمع کنیم تا همدیگر را بشناسند و تجربیاتشان در انجمن سرمایه گذاران مناطق نمونه گردشگری به اشتراک گذاشته شود و برای اینکه شکل حقوقی تعریف شده ای داشته باشد آنها را در قالب یک انجمن ساماندهی کردیم.

شیرکوند گفت: حال که به اینجا رسیده ایم از روند کار راضی هستیم و به حداقل انتظاراتمان رسیده­‌ایم. انتظارمان از انجمن مناطق نمونه گردشگری این است که در راستای منافع خود تلاش کند، ما دولتی هستیم و نگاهمان حاکمیتی است اما شما ذی‌نفع هستید و باید برای موفقیت خود تلاش کنید. شما مجموعه ای از مشکلات مشترک دارید و مجموعه بزرگتری از مشکلات فردی.

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: هر کدام از مناطق نمونه گردشگری یک پرونده جدا هستند انجمن در شرایطی نیست که یکی یکی این مناطق را بررسی کند اما می تواند مشکلات را جمع بندی کرده و مشکلات مهم را در اولویت قرار دهد. به این فکر نباشید که می توانید همه مشکلات مناطق نمونه را در شش ماه حل کنید.

وی تأکید کرد: ما می­خواهیم مناطق نمونه گردشگری تا پایان دولت دوازدهم قابل دفاع باشد. اکنون این مناطق پروژه قابل دفاعی نیستند.