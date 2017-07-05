اردشیر منظم «رادیو جمعه»ای شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساجد قدوسیان تهیه کننده برنامه با اعلام این خبر گفت: مدتی بود قصد داشتم اردشیر منظم را به برنامه دعوت کنم ولی به علت تعدد برنامه های وی روی آنتن رادیو ایران این امر محقق نشد.

وی ادامه داد: برای نحوه حضور اردشیر منظم با توجه به قابلیت های او در اتاق فکر برنامه تصمیماتی گرفتیم که امیدوارم در آینده نزدیک اتفاق بیفتد.

«رادیو جمعه» هر جمعه ساعت ۹ تا ۱۱صبح با هنرمندی اصغر سمسارزاده، عباس محبی، علی رضا جاوید نیا، مهدی صباغی، داوود منفرد، شوکت حجت، حسین رفیعی، مرتضی تبریزی، فرانک رفیعی، ابوالفضل آقاخانی، نسیم رفیعی، مجتبی تیموری، محمد تیموری، حسن مصطفی پور، محمدرضا قلم بر، علی رضا تابان، بهنام قربانی، سارا جعفری، محمدرضا لبیب، نسرین نخبه زارع، شهریار حمزئیان، سعید سلطانی، گلچهره زند، زهره کدخدا زاده، ستاره حسینی، عاطفه حیدری، حمید رضا اله یاری، محسن دین محمد، سارا آقا محمدی، شیوا رمضانی، جمشید مقدم، مصطفی بیات، علی زکریایی، آرش راسخ، اشکان نور افکن، علی رضا دانش پژوه، لیلا حسین پور از آنتن رادیو ایران پخش می شود.