به گزارش خبرگزاری مهر، ساعاتی پس از یورش غرورآفرین موشکی سپاه پاسداران به مراکز تجمع داعش در دیرالزور سوریه، حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در دیداری صمیمانه با جمعی از سرداران و فرماندهان سپاه، با قدردانی از تلاشهای سپاه در عرصهی موشکی فرمودند: «کارتان خیلی عالی بود، خداوند از شماها قبول کند. این، عبادت ماه رمضان است.»
حضرت آیتالله خامنهای افزودند: «هر چه میتوانید روی موشک کار کنید؛ ببینید دشمن چقدر روی موشک حساس است، پس بدانید که چقدر کارتان مهم است.»
ایشان گفتند: «همگی میتوانید و تا میتوانید و امکان دارید کار کنید؛ دشمن باید سیلی بخورد.»
در این دیدار، فرماندهان ضمن ارائهی گزارشی از عملیات موفقیتآمیز «لیلةالقدر» تأکید کردند: همانطور که حضرتعالی دربارهی حفظ جان غیر نظامیان دستور داده بودید، در این عملیات با هدایت اطلاعاتی نیروی قدس، فقط مواضع تروریستها هدف قرار گرفت و هیچ یک از مردم و غیر نظامیان آسیب ندیدند.
این دیدار با دعای رهبر انقلاب اسلامی برای حاضران پایان یافت.
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