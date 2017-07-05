درگیری شدید پلیس آلمان با معترضان نشست گروه ۲۰ در هامبورگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، پلیس آلمان پس از برچیدن یک کمپ معترضان به برگزاری اجلاس سران گروه ۲۰ موسوم به «جی- ۲۰»، تظاهرکنندگان معترض را با کمک ماشینهای آبپاش متفرق کرد.
در همین رابطه، مقامات محلی و پلیس آلمان میگویند با اقامت معترضان در کمپهایی که در هامبورگ برپاشده مقابله میکنند.
نشست سران کشورهای گروه ۲۰ در روزهای جمعه و شنبه (۷ و ۸ جولای مصادف با ۱۶ و ۱۷ تیرماه) در هامبورگ برگزار میشود اما معترضان به این نشست، از چند روز قبل وارد این شهر شدهاند.
شب گذشته نیز محله «سنت پائولیِ» هامبورگ صحنه شدیدترین درگیریهای روزهای اخیر میان نیروهای امنیتی و پلیس با معترضان بود.
به گزارش خبرگزاری آلمان، «اندی گروته» سناتور مسئول امور داخلی هامبورگ در مورد جمع کردن چادرهای معترضان موضعی سرسختانه دارد و تاکید کرده است که پلیس اجازه اقامت شبانه در این کمپها را نخواهد داد.
نظر شما