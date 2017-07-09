اظهارات «اشتاین‌ مایر» درباره اعتراضات هامبورگ در جریان «جی- ۲۰»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «فرانک والتر اشتاین‌ مایر» رئیس جمهور آلمان در گفتگو با خبرنگاران در مقابل مرکز نمایشگاهی هامبورگ درباره حوادث این شهر در زمان برگزاری اجلاس سران گروه ۲۰ گفت: تاکنون چنین حوادث خشونت باری را تجربه نکرده بودیم.

وی با اشاره به مصدومیت بیش از ۲۰۰ مأمور امنیتی در این حوادث اظهار داشت: تاسف خود نسبت به وقوع این حوادث را ابراز می کنم.

وی با تاکید بر اینکه در تظاهرات سال‌های اخیر با چنین خشونتی مواجه نشده بوده تصریح کرد: معترضان نه تنها به پلیس‌، بلکه به مردم نیز آسیب رسانده‌ اند.

گفتنی است در ادامه اجلاس سران گروه ۲۰ در شهر هامبورگ در اثر تظاهرات خشونت آمیزی که از شب پنجشنبه گذشته آغاز شده و تا شب گذشته نیز ادامه یافت، میان پلیس و معترضان نیز درگیری های زیادی رخ داد.