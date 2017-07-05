به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در جلسه دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی از جهات مختلف برای کشور دارای اهمیت است، افزود: استان مرکزی استانی فرهنگی و تاریخی و خاستگاه بسیاری از شخصیت های برجسته دینی و سیاسی کشور است که همواره بر تارک ایران درخشیده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه زادگاه امام خمینی (ره) استان مرکزی است، خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) افتخار مردم ایران و مردم استان مرکزی هستند و این استان با جایگاه والای فرهنگی که دارد باید جزء استان های نخست و پیشتاز کشور در همه زمینه ها باشد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید توسعه استان مرکزی توسعه ای متوازن و هماهنگ باشد، تصریح کرد: واحدهای بزرگ صنعتی باید به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند و اینگونه نباشد که مردم و ساکنین اطراف واحدهای بزرگ صنعتی احساس کنند که قرار است فقط عوارض و آلایندگی های صنعتی نصیب آنها شود.

وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای اقتصاد مبنی بر لزوم پذیرش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی از سوی شرکت ملی نفت ایران در غرب کارون، گفت: در این مصوبه تأکید شده است که شرکت ملی نفت باید سه درصد از سرمایه گذاری خود در غرب کارون را برای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و فرهنگی مردم و مسائل زیست محیطی این منطقه هزینه کند و در چارچوب همین مصوبه سایر شرکت ها و واحدهای بزرگ صنعتی باید به مسئولیت اجتماعی و فرهنگی عمل کنند و رعایت الزامات زیست محیطی را بنمایند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به برنامه ریزی و تلاش های دولت در سال گذشته در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط افزود: سال گذشته در کنار رسیدگی به واحد های کوچک و متوسط برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ نیز کارگروهی ملی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا به مشکلات اینگونه واحدها نیز رسیدگی شود.

جهانگیری با تأکید بر اینکه باید برای حل موانع و مسائل پیش روی واحدهای بزرگ صنعتی نیز چاره اندیشی کنیم، از معاون نظارت و هماهنگی خود خواست کارگروهی متشکل از بخش های مربوطه برای استان مرکزی تشکیل دهد تا چالش های اصلی صنایع بزرگ استان مرکزی و سایر موانع اعلام شده از سوی نمایندگان مردم این استان را مورد بررسی قرار دهند و برای حل این چالش ها چاره اندیشی کنند.

در این جلسه استاندار مرکزی نیز گزارشی از وضعیت استان در بخش های مختلف ارایه کرد و گفت: تا کنون ۵۲ جلسه اقتصاد مقاومتی در استان تشکیل شده که ۴۳ جلسه مربوط به سال ۹۵ بوده است.

وی با اشاره به آثار و نتایج برآمده از برنامه ریزی ها و تلاش های صورت گرفته در استان مرکزی گفت: کاهش نرخ بیکاری، کسب رتبه چهارم در میزان سرمایه گذاری صنعتی، افزایش درآمدهای مالیاتی، مثبت شدن تراز تجاری و تصویب ۱۱ طرح سرمایه گذاری در استان از جمله دستاوردها و موفقیت های حاصل شده است.

در این نشست همچنین نمایندگان مردم استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی از وجود تعامل و همدلی میان استاندار و مدیران اجرایی استان با نمایندگان خبر دادند و ضمن قدردانی از عملکرد دولت یازدهم آمادگی خود را برای حمایت همه جانبه و همراهی با دولت دوازدهم در جهت خدمت به مردم اعلام کردند.

نمایندگان مردم استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی همچنین هر کدام در سخنانی به بیان دغدغه ها و چالش های حوزه های انتخابیه خود پرداختند و مهمترین مشکلات و کاستی های استان را تشریح کردند.