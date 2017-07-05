۳۰۰ چمن مصنوعی و بوستان امید در روستاهای استان بوشهر احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده عصر چهارشنبه در جمع تعدادی از دهیاران و شهرداران استان بوشهر اظهار داشت: دولت تدبیر و امید تلاش‌های ویژه‌ای را برای توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی و بهبود امکانات داشته است.

وی ادامه داد: در استان بوشهر نیز در راستای توسعه شهرها و روستاها اقدامات خوبی انجام شده است و در شهرها و روستاهای شاهد تحولات زیادی هستیم که رضایت‌مندی مردم را در پی داشته است.

مدیرکل دفتر شهری و روستایی استانداری بوشهر با اشاره به فعالیت ۳۵۲ دهیاری در روستاهای استان، بیان کرد: اعتبارات دهیاری‌ها و روستاهای استان افزایش چشمیگری داشته است و در چهار سال دولت یازدهم به ۳۵۳ میلیارد تومان رسیده است.

وی از افزایش ساختمان‌های دهیاری‌های استان از ۵۷ ساختمان به ۱۲۴ ساختمان در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: از سال ۹۲ تا ۹۵ بیش از ۶۸۶ هزار مترمربع قیر رایگان در استان بوشهر به طرح‌های عمرانی ارائه شده و ۱.۸ میلیون متر مربع زیرسازی معابر روستایی اجرا شده است.

ستوده با اشاره به احداث ۱۴۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای استان بوشهر، اضافه کرد: طی چهار سال گذشته ۱۵۹ بوستان امید در سطح روستاهای استان بوشهر ایجاد شده است.

وی از پرداخت ۶۸۰ میلیارد تومان به شهرداری‌های استان بوشهر برای اجرای طرح‌های عمران شهری خبر داد گفت: این اعتبارات از محل اعتبارات عوارض آلایندگی و ارزش افزوده پرداخت شده است.