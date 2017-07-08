به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، فیلمهای تبلیغاتی دیدگاه شیجینپینگ رییس جمهور چین از چین نوین و ارزشهای سوسیالیستی حزب کمونیست را به تصویر میکشند و محبوبترین چهرههای سینمای چین، یعنی جکی چان، دانی ین، لی بینگبینگ نیز در آنها حضور دارند.
ستارگان سینمای چین در مقابل پسزمینهای ساده ایستاده و آنچه میگویند به همراه قطعهای موسیقی کنارشان بر صفحه نوشته میشود.
سینماهای چین موظفند پیش از فیلم اصلی، از این چهار فیلم تبلیغاتی را با عنوان «شکوه و رویا، رویای چینی ما» نمایش دهند.
دانی ین در این ویدیو یکی از جملات معروف مائو بنیانگذار جمهوری خلق چین را میخواند: مهم نیست چه کار میکنید، تا زمانی که کشور، جامعه، مردم و خانوادههایتان را از خودتان ناامید نکردهاید، بدانید که دارید به تحقق رویای چینی کمک میکنید.
به نوشته یکی از روزنامههای رسمی چین، این فیلم ها را اداره دولتی مطبوعات، رسانه، فیلم و رادیو و تلویزیون تولید کرده تا به مردم کمک کند سیاستها و اصول حزب [کمونیست] را بهتر درک کنند و بپذیرند.
گزارش شده برخی دیرتر برای تماشای فیلم وارد سالن میشوند تا پیش پردههای تبلیغاتی را نبینند.
در شبکههای اجتماعی برخی از این اقدام انتقاد کردهاند، اما برخی هم میگویند فیلم های تبلیغاتی انرژی مثبتی داشتهاند.
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