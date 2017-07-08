اما استون از شکاف جنسیتی در هالیوود گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اما استون در مصاحبه با «آوت مگزین» تصدیق کرد حتی برخی از بازیگران مرد هالیوود مقابل نابرابری دستمزدها ایستادگی می‌کنند تا برابری رعایت شود.

استون که اخیرا به فیلم «نبرد جنسیت‌ها» پیوسته است، گفت: در حرفه من لازم است که همکاران مرد من از دستمزدشان کم کنند تا شاید من هم بتوانم برابر با آنها حقوق دریافت کنم و برخی از آنها این کار را می‌کنند چون فکر می‌کنند این کار منصفانه و درست است.

وی افزود: هستند همکاران مردی که دستمزدی بیشتر از من دریافت می‌کنند اما معتقدند این حقوق باید برابر باشد و از حقوق خودشان کم می‌کنند و این می‌تواند در آینده هم نگاه من و هم آینده مرا تغییر دهد.

بازیگر «لالالند» گفت بازیگران زن در بهترین موقعیت در برابر هر یک دلاری که بازیگران مرد دریافت می‌کنند ۸۰ سنت دستمزد می‌گیرند.

وی افزود: البته این سیستم پیچیده‌ای است چون به نوع فیلم‌هایی که بازی می‌کنید هم بستگی دارد. به میزان نقش شما و این که فیلم شما چقدر در باکس آفیس فروش داشته باشد هم بستگی دارد. این بازیگر هالیوودی با تاکید گفت: در هر حال در بهترین حالت زنان چهار پنجم مردان دستمزد دریافت می‌کنند.

استون در فیلم جدیدش با عنوان «نبرد جنسیت‌ها» در نقش بیلی‌جین کینگ بازی کرده که داستان مسابقه تنیسی در سال ۱۹۷۳ را روایت می‌کند که بین کینگ و بابی ریگس تنیس باز بازنشسته درگرفت و او اصرا داشت باید هر زنی را شکست دهد.

در این فیلم استیو کارل نقش بابی ریگس را ایفا می‌کند و جانتان دیتون و والری فاریس کارگردانان فیلم هستند. سیمون بوفوی نویسنده فیلمنامه «میلیونر زاغه‌نشین» فیلمنامه این فیلم را نوشته است.

اوایل امسال ناتالی پورتمن به مساله تفاوت دستمزد اعتراض کرده بود و گفته بود تنها یک سوم هم‌بازی‌اش اشتون کوچر در فیلم «بی‌تعهد» ساخته ایوان ریتمن دریافت کرده است.

در سال ۲۰۱۵ نیز هک شدن اسناد سونی فاش کرد جنیفر لارنس خیلی کمتر از هم‌بازی‌هایش کریستین بیل و بردلی کوپر در فیلم «کلاهبرداری آمریکایی» دستمزد گرفته است.