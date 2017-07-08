بعد از شهادت همسرم چیزهای بسیاری گرفتیم اما «پول» نبود!

به گزارش خبرگزاری مهر، هانیه مالمیر با اشاره به اینکه در جواب همه کسانی که می‌گویند همسرتان چقدر پول گرفته می‌گویم ما بعد از شهادت همسرم خیلی چیزها گرفتیم اما پول نبود، افزود: من از شهادت همسرم صبر زینبی گرفتم و محمدمهدی فرزندمان سربلندی فرزند شهید بودن را گرفت. هرچند ما ریالی نگرفتیم اما در مقابل این داشته‌ها هرچقدر هم پول بدهند ارزشی ندارد چون شهدای مدافع حرم لیاقت شهادت را از حضرت زینب(س) می‌گیرند و این بر همه داشته‌های دنیوی ارجحیت دارد.

وی اظهار داشت: در زمان خدمت جزو نیروهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) بودند زمانی که تصمیم به رفتن گرفتند بارها درخواست اعزام دادند اما رد شد تا اینکه بالاخره با پافشاری بسیاری که کردند توانستند با نیروهای گردان فاتحین خودشان را به سوریه برسانند.

این همسرشهید در ادامه عنوان کرد: اوضاع این روزها خیلی بهتر از روزهایی است که پیکرشان بازنگشته بود اگرچه چیز خاصی از بدنشان به کشور بازنگشت اما همان هم غنیمت بود چون بازگشت همین یک تکه جسمشان به آرامش پیداکردن فرزندم کمک کرد.

وی تصریح کرد: محل خاکسپاری همسرم در امامزاده طاهر و مطهر(ع) است محمدمهدی روزها عادت دارد به اینکه چند دقیقه برود سرمزار پدرش حتی پیش آمده از آرامش روی سنگ قبر خوابش هم برده است و من وقتی می‌بینم فرزندم اینطور آرام است و دوست دارد ممانعتی نمیکنم.

هانیه مالمیر با تأکید بر اینکه شرط آرامش و پشتوانه روحی مبارزان و مدافعان حرم آرامشی است که در سایه حضور زن معنی پیدا می‌کند، خاطر نشان کرد: مادران و همسران شهدای مدافع حرم با آرامش و امنیت خاطری که برای فرزندان و همسرانشان ایجاد می‌کنند نقش اصلی خود را ایفا می‌کنند؛ ما یاد گرفته‌ایم که زن باید در هر نقش و جایگاهی پشتوانه‌ای باشد برای رسیدن مرد به هدفش مگر ما هدفی والاتر از دفاع از دین، اعتقادات، حرمین شریفین، کشور و ناموس داریم؟

همسر شهید مدافع حرم مهندس مهدی حیدری در پایان با تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت و دفاع نباید از زندگی نسل های ما حذف شود هر نسلی باید بداند این کشور در سال های بحرانی و خطرناک با جانفشانی شهدا و گذشت خانواده هایشان سربلند مانده است و این خصیصه باید به نسل های بعد منتقل شود تأکید کرد: مراکز فرهنگی که مرکز تجمع قشرهای مختلف مردم هستند بهترین مکان ها برای مرور آرمان های شهدا و ترویج فرهنگ دفاع و شهامت است خوشحالم که فرهنگسراها در مناطق مذهبی و پراستقبال مردم مانند منطقه هشت و فرهنگسرای گلستان در ترویج این فرهنگ و گرامیداشت شهدا پیشگام هستند.