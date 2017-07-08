حجتالاسلام سعید مهدوی امین در گفت و گو با خبرنگار مهر از مشارکت ۲۳ هزار نفر در طرح گفتمان های دینی مدارس طی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در لرستان خبر داد و گفت: آسیبهای اجتماعی در جامعه ما بسیار تهدیدکننده هستند و همواره این موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، لذا اجرای گفتمانهای دینی و طرحهای اینچنینی میتواند حرکت مؤثری برای کاهش این آسیبها در جامعه باشد.
وی افزود: گفتمانهای دینی مدارس در سال ۹۵-۹۶ در حالی به پایان رسید که در ۱۱۶ مدرسه مقطع متوسطه اول و دوم سطح استان تعداد ۵۴۸ جلسه گفتمانی بهصورت پرسش و پاسخ و در یک تعامل دوسویه بین مربی و دانشآموز در موضوعات سواد رسانهای و فضای مجازی، دین و زندگی، اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برگزار شد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان تصریح کرد: از این تعداد جلسه ۷۱ مورد برای اولیای دانش آموزان، ۱۸۳ جلسه در مدارس پسرانه و ۲۹۴ جلسه در مدارس دخترانه برگزار شده است.
حجت الاسلام مهدوی امین یادآور شد: در مجموع ۲۳ هزار و ۶۱۷ نفر در این جلسات بهصورت داوطلبانه ثبتنام و شرکت کردند.
وی اظهار داشت: در راستای برگزاری برنامه گفتمانهای دینی از ۶۲ مربی و استاد توانمند بومی استفاده شد.
نظر شما