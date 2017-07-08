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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۷

فرمانده انتظامی ایرانشهر خبر داد:

انهدام باند سارقان مسلح در ایرانشهر و کشف ۱۱ فقره سرقت مسلحانه

انهدام باند سارقان مسلح در ایرانشهر و کشف ۱۱ فقره سرقت مسلحانه

ایرانشهر - فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از انهدام باند ۳ نفره سارقان مسلح و کشف ۱۱ فقره سرقت مسلحانه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ دوستعلی جلیلیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در بیان جزئیات دقیق این خبر اظهار داشت: کاراگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ایرانشهر در پی وقوع چندین فقره سرقت های مسلحانه در سطح شهرستان، از فعالیت باند سه نفره سارقان مسلح، که اقدام به سرقت مسلحانه از منازل، موتورسیکلت و گوشی تلفن همراه از شهروندان می کردند، اطلاع پیدا کردند.

وی افزود: در تعاقب اقدامات شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی پلیس، اعضای این باند که به وسیله موتورسیکلت اقدام به سرقت های مسلحانه می کردند شناسایی و تحت نظر قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی، این سارقان حرفه ای در یک عملیات غافلگیرانه توسط کاراگاهان پلیس در محل اختفای خود دستگیر شدند و در تحقیقات تخصصی به ۱۱ فقره سرقت مسلحانه منزل، موتورسیکلت و تلفن همراه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر ضمن اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی این سارقان و تحویل آنها به مراجع قضائی، اظهار داشت: از متهمان تعداد ۲ قبضه سلاح کمری و مهمات متعلقه به همراه دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد.

کد مطلب 4024979

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