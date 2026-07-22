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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

انهدام ۲ باند سارقان موتورسیکلت و تلفن همراه در دزفول

انهدام ۲ باند سارقان موتورسیکلت و تلفن همراه در دزفول

اهواز ـ فرمانده انتظامی دزفول از انهدام دو باند سه نفره سارقان سابقه دار موتورسیکلت و تلفن همراه با کشف ۳۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان بردیا بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت و تلفن همراه در برخی مناطق این شهرستان، دستگیری سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات فنی و تسلط اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت و محل اختفاء ۶ نفر اعضای دو باند سارقان موتورسیکلت شدند، که پس از هماهنگی قضائی طی عملیات‌هایی جداگانه غافلگیرانه و ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با اشاره به کشف هفت موتورسیکلت مسروقه و ۹ دستگاه تلفن همراه ابزار آلات سرقت از مخفیگاه سارقان، گفت: متهمان در تحقیقات پلیس در مجموع به ۳۲ فقره سرقت موتورسیکلت و تلفن همراه در سطح این شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ بردیا با اشاره به سوابق کیفری سارقان اظهار کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی داده شدند.

کد مطلب 6895806

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