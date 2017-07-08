محموله قاچاق شمش طلا به ارزش ۶ میلیارد تومان در خدابنده کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و نقل از واحد اطلاع‌رسانی پلیس، با عملیات اطلاعاتی نیروی انتظامی استان زنجان، محموله بزرگ قاچاق شمش طلا به ارزش ۶ میلیارد تومان در خدابنده از توابع استان زنجان کشف و ضبط شد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از سه قاچاقچی دستگیر شده، این شمش‌ها از غرب کشور به تهران در حال انتقال بود تا به قول یکی از قاچاقچی‌ها در سبزه‎میدان تهران به فروش برسد.

بر اساس اطلاعات واصله، شمش‌های طلای کشف شده شامل ۳۲ عدد است که هر شمش حدود یک کیلو است و مجموع این شمش‌ها در حدود ۳۲ کیلو و ۷۳۲ گرم است.

ارزش ۳۲ عدد شمش طلای کشف شده از سه قاچاقچی دستگیر شده ۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

قاچاقچی‌ها شمش‌های طلا را به صورت ماهرانه در کمربند خود جاسازی کرده بودند که با عملیات اطلاعاتی پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف ۳۲ کیلو گرم شمش طلای ۲۴ عیار به ارزش ۵۴ میلیارد ریال از یک باند در زنجان و پیشنهاد رشوه۱۰ شمش به ماموران انتظامی شهرستان خدابنده خبر داد.

سردار علی آزادی اظهار کرد: نیروی انتظامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا از ابتدای‌سال جاری در استان در دستور کار پلیس قرار دارد .

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: ماموران با انجام کار اطلاعاتی، فنی و پلیسی از حمل مقادیری طلای قاچاق توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی ال ۹۰ باخبر شدند.

وی ادامه داد: پس از شناسایی خودروی متهمان، توسط نیروی انتظامی، اعضای سه نفره این باند در کیلومتر ۶۵ در حد فاصل روستای قمشلو به سه‌راهی تاتارده در شهرستان خدابنده متوقف و نسبت به دستگیری آن‌ها اقدام شد.

سردار آزادی با اشاره به اینکه ماموران پس از متوقف کردن خودروی قاچاقچیان آن را مورد بازرسی قرار دادند، گفت: حین بازرسی یکی از متهمان از تاریکی شب استفاده کرده و متواری می‌شود و دو متهم دیگر دستگیر و مورد بازرسی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: ماموران در بازرسی از متهمان تعداد ۲۱ قطعه شمش طلای قاچاق را کشف کردند.

سردار آزادی با تاکید بر اینکه بلافاصله فرار متهم به همه واحدهای انتظامی و گشت‌های فعال سطح حوزه اعلام شد، ماموران انتظامی بخش گرماب خدابنده با سرعت عمل خوب موفق به دستگیری متهم فراری شدند که در بازرسی از این متهم فراری نیز مقدار ۱۱ کیلو گرم شمش طلا کشف شد .

وی با اشاره به اینکه یکی از متهمان برای فرار از چنگال قانون و چشم‌پوشی از طلاهای کشف شده تعداد ۱۰ شمش طلا به ارزش ۱۷ میلیارد ریال به عنوان رشوه پیشنهاد کرده بود که با صحت عمل ماموران گزارش و ضمیمه پرونده شده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اعلام اینکه این محموله از کشورهای عربی به مقصد مرکز کشور قاچاق می‌شده است، به قاچاقچیان و سود جویان هشدار داد، پلیس به صورت قاطع با قاچاق برخورد کرده و در این مسیر از تمام توان خود بهره خواهد برد.