به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که در بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمده است و همچنین ازاین رویداد، جایزه بهترین فیلم از نگاه ملی، بهترین فیلمنامه و بهترین موسیقی متن را دریافت کرده، به زودی پس از فیلم سینمایی «اکسیدان» در گروه سینمایی زندگی اکران عمومی می شود.

«زادبوم» دهمین ساخته ابوالحسن داوودی است که ۹ سال امکان نمایش عمومی پیدا نکرده است. این فیلم جز اولین آثاری است که در دولت دوازدهم با رفع برخی مشکلات توانسته روی پرده برود.

در این فیلم که فیلمبرداری آن در کشور آلمان، دوبی و ایران انجام شده است بازیگرانی چون عزت‌ الله انتظامی، مسعود رایگان، رویا تیموریان، بهرام رادان، پگاه آهنگرانی، اولریکه کارگوس، احمد کاوری، مهدی سلوکی، احمد کاوری، علی مردانه، رضا آحادی و... به ایفای نقش پرداخته اند.

داستان «زادبوم» درباره ارتباط شخصیت اصلی فیلم با زادگاه، خانواده و هویت گمشده‌اش در شرایط اجتماعی است.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: ابوالحسن داوودی، فرید مصطفوی، کارگردان: ابوالحسن داوودی، مدیران فیلمبرداری: فرج حیدری، کلارس بوش، سیروس عبدلی، تدوین: بهرام دهقانی، صدابرداری: عباس رستگارپور، نظام الدین کیایی، صداگذاری و میکس: بهمن اردلان، موسیقی: کارن همایونفر، مدیر تولید و مجری طرح: بیتا منصوری، عکاس:علی نیک رفتار، سرمایه گذاران: بیتا منصوری، بنیاد سینمایی فارابی، پخش از هدایت فیلم.