پدر و پسر چک گوی بلورین را بردند/ بازیگری با دو دست شکسته روی سن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «جنگجوی کوچک» ساخته واسلاو کادرنکا شب پیش به عنوان برنده جایزه گوی بلورین کارلووی واری شناخته شد.

«جنگجوی کوچک» که به تهیه‌کنندگی پدر کارگردان ساخته شده موفق شد به عنوان برنده اصلی این رویداد که پوشش دهنده سینمای اروپای شرقی و مرکزی است انتخاب شود. این نخستین باری است که در ۱۵ سال اخیر فیلمی از کشور میزبان جایزه اول جشنواره را کسب می‌کند.

در این فیلم کارل رودن در نقش اصلی بازی کرده و فیلم به نوعی معرف سینمایی است که این جشنواره همواره درصدد حمایت از آن بوده است. کارگردان فیلم تحصیل کرده بریتانیاست و فیلم اولش را سال ۲۰۱۱ با عنوان «هشتاد نامه» درباره زندگی در دوران کمونیسم ساخته بود.

فیلم بوسنیایی «مردان گریه نمی‌کنند» درباره وقایع پس از جنگ بالکان نیز جایزه ویژه هیات داوران را دریافت کرد. این فیلم ساخته آلن دریژویچ بوسنیایی است.

در همین حال پیتر ببیاک سازنده فیلم «خط» از اسلواکی نیز با دریافت جایزه بهترین کارگردان جشنواره تقدیر شد. این فیلم داستانی اسلوواکی/اوکراینی درباره روزهای مدرن در این کشورها است.

جویتا بودنیک و الیان اومور نیز به صورت مشترک به عنوان بهترین بازیگر زن انتخاب شدند. این دو، بازیگر فیلمی درباره کشتار نژادی در رواندا ساخته جوآنا کاس-کراوز لهستانی با عنوان «پرندگان در کیگالی آواز می‌خوانند» بودند.

الکساندر یاتسنکو نیز برای نقش‌آفرینی در فیلم «آریتمی» ساخته بوریس خلبنیکوف کارگردان روس به عنوان بهترین بازیگر مرد شناخته شد. این فیلم تصویری از یک راننده آمبولانس را در روسیه تصویر کرده است.

«تغییر کن» فیلمی عاشقانه در دنیای اوتیسم که در نیویورک می گذرد و ساخته راشل ایزاییل است نیز یک تقدیر ویژه دریافت کرد و جایزه تقدیر ویژه داوران به «دیدی» ساخته میریام خاتچوانی اهدا شد.

واسلاو ورولیسک استاد قصه‌گویی چک که چند دهه سابقه کار دارد نیز با دریافت جایزه پرزیدنت این جشن سینمایی برای مشارکت تاثیرگذار در فیلمبرداری چک مورد تقدیر قرار گرفت.

جایزه بهترین مستند این جشنواره نیز به «بچه‌های زیاد، یک میمون و یک قلعه» از اسپانیا رسید.

«رودخانه باد» با بازی جرمی رنر نیز به عنوان بهترین فیلم از نگاه مخاطبان جشنواره انتخاب شد. جرمی رنر نیز در این مراسم جایزه پرزیدنت را در هتل ترمال دریافت کرد. او با دو بازوی شکسته در این مراسم حضور داشت و به همین دلیل گوی کریستال وی را جیری بارتوسکا رییس جشنواره به نیابت از وی روی صحنه نگه داشت.

این جشنواره پیشتر و در روز افتتاحیه از اوما تورمن و کیسی افلک نیز با اهدای همین جایزه تقدیر کرده بود.