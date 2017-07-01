تجلیل از اوما تورمن و کیسی افلک در افتتاحیه جشنواره کارلووی واری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مراسم افتتاحیه پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووی واری دیشب (جمعه) در این شهر بوهمیایی با حضور اوما تورمن و کیسی افلک روی فرش قرمز برگزار شد.

در این راستا اوما تورمن ستاره فیلم‌های کوئنتین تارانتینو دیشب روی فرش قرمز این جشنواره حاضر شد. کیسی افلک که جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد امسال را برای بازی در فیلم «منچستر کنار دریا» دریافت کرده نیز همراه تورمن جایزه پرزیدنت جشنواره را دریافت کرد.

تورمن که برای دریافت جایزه‌اش پس از افلک روی سن حاضر شد در سخنرانی خود از حضور ۳۱ ساله‌اش در عرصه سینما یاد کرد.

در این مراسم جایزه گوی بلورین جشنواره برای یک عمر مشارکت در دنیای سینما به جیمز نیوتان هاوارد آهنگساز هالیوودی اهدا شد. او بیش از ۱۰۰ موسیقی فیلم ساخته که «بازی‌های گرسنگی» از جدیدترین آنهاست.

او در این مراسم کنسرتی از موسیقی فیلم «هیولاهای شگفت انگیز و زیستگاه آنها» را اجرا کرد.

در مراسم امسال از کن لوچ نیز تقدیر می‌شود. این در حالی است که نسخه بازسازی شده فیلم کلاسیک سینمای چک‌اسلواکی «مغازه خیابان اصلی» نیز اولین اکران جهانی خود را در همین جشنواره خواهد داشت.

امسال جرمی رنر بازیگر «گنجه درد» نیز از دیگر چهره‌های حاضر در این جشنواره است.

اولین دوره جشنواره فیلم کارلووی واری سال ۱۹۴۶ برگزار شد.