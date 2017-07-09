حرکت در مسیر قانون باید از ملزومات کابینه دوازدهم باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع مجلس در برنامه «رویداد» رادیو «گفتگو» با بیان اینکه برای انتخاب کابینه دولت دوازدهم، یک شرایط لازم و یک شرایط کافی داریم، اظهار کرد: شرایط اولیه این می باشد افرادی که برای مسئولیت سنگین اداره یک وزارت خانه انتخاب می شوند باید دارای تقوا و سوابق پاکدستی مدیریت باشند.

وی با اشاره به اینکه امروز زندگی افراد اجتماعی است گفت: امروز زندگی انسان ها نه در یک خانواده بلکه در تمام دنیا به هم گره خورده است و به همین دلیل افراد نمی توانند اقداماتی را انجام دهند، بدون اینکه ارزیابی عملکرد خودشان را داشته باشند.

کوهکن اضافه کرد: در آئین نامه هیئت رئیسه مجلس نیز صراحت دارد که مسئولیت آن ها مشترک است یعنی به صورت جمع اداره می کنند و در همین راستا، وزیری که انتخاب می شود دو مسئولیت دارد؛ یک مسئولیت مستقیم در حوزه تخصصی وزارت خانه ای که حضور دارد و یک مسئولیت که در قبال رایی که هیئت وزیران می دهد یعنی در تمامی زمینه هایی که در هیئت دولت مطرح می شود هم اظهار نظر می کند و رای می دهد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مسئولیت وزیر باری را بر دوش او به دنبال دارد تصریح کرد: وقتی قرار است وزیری مسئولیت مشترک در قبال تصمیمات هیئت دولت داشته باشد، به هیچ عنوان نمی تواند نگاه جزیره ای به دستگاه خودش داشته باشد در حالی که متاسفانه این نگاه همچنان وجود دارد.

وی ادامه داد: در زمان تصویب بودجه، هر دستگاه و وزارت خانه ای حرف و نیاز خودش را مطرح می کند و به یاد ندارم دستگاهی بگوید اعتبارات ما در این بخش زیاد است و می توانیم با اعتبارات کمتری کار خود را انجام دهیم.

کوهکن حرکت در مسیر قانون را یکی از ملزومات و ویژگی های کابینه دوازدهم دانست و گفت: وقتی قرار است همه در کنار هم زندگی کنیم و زندگی اجتماعی داشته باشیم، باید به قانون احترام بگذاریم و در عین حال به حریم یکدیگر ورود نکنیم زیرا حریم دستگاه ها و سازمان های مختلف را قانون تعیین می کند. بنابراین یک وزیر کارآمد باید وزیری باشد که طبق قانون کارش را پیش ببرد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه وزیر باید یک ذهن دَوار داشته باشد، ابراز کرد: اگر وزیر نتواند از عهده گردش، تنظیم و ربط دادن نظرات کارشناسی بر بیاید، دچار ضعف می شود و چنین کسی قطعا نمی تواند یک وزارت خانه را اداره کند.