محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مانور بازگشایی مدارس، برگزاری جشنهای شهرستانی و پیگیری ثبتنام حداکثری دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.
وی افزود: مانور بازگشایی مدارس در روز یکشنبه ۲۲ شهریور سال جاری در شادگان برگزار میشود.
مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: مانور بازگشایی مدارس در این شهرستان با هدف فراهم آوردن شرایط ایدهآل برای آغاز سال تحصیلی جدید و ایجاد فضایی امن و بانشاط برای دانشآموزان، آغاز خواهد شد.
حسونی زاده در پایان گفت: این مانور بهمنظور سنجش آمادگی مدارس شهرستان شادگان برای سال تحصیلی جدید اجرا میشود که هدف اصلی ما این است که شرایطی فراهم کنیم که دانشآموزان شادگانی در فضایی سالم و با انگیزه به تحصیل بپردازند.
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