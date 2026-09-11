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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

مانور بازگشایی مدارس در شهرستان شادگان برگزار می‌شود

مانور بازگشایی مدارس در شهرستان شادگان برگزار می‌شود

شادگان - مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان از تمهیدات این شهرستان برای بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: مانور بازگشایی مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود.

محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مانور بازگشایی مدارس، برگزاری جشن‌های شهرستانی و پیگیری ثبت‌نام حداکثری دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی افزود: مانور بازگشایی مدارس در روز یکشنبه ۲۲ شهریور سال جاری در شادگان برگزار می‌شود.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: مانور بازگشایی مدارس در این شهرستان با هدف فراهم آوردن شرایط ایده‌آل برای آغاز سال تحصیلی جدید و ایجاد فضایی امن و بانشاط برای دانش‌آموزان، آغاز خواهد شد.

حسونی زاده در پایان گفت: این مانور به‌منظور سنجش آمادگی مدارس شهرستان شادگان برای سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود که هدف اصلی ما این است که شرایطی فراهم کنیم که دانش‌آموزان شادگانی در فضایی سالم و با انگیزه به تحصیل بپردازند.

کد مطلب 6944162

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    نظرات

    • جبوری IR ۰۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      1 0
      پاسخ
      سلام به امید اینکه تمام مشکلات مدارس مرتفع شود
    • سالمی IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      1 0
      پاسخ
      احسنتم

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