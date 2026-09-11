محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مانور بازگشایی مدارس، برگزاری جشن‌های شهرستانی و پیگیری ثبت‌نام حداکثری دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی افزود: مانور بازگشایی مدارس در روز یکشنبه ۲۲ شهریور سال جاری در شادگان برگزار می‌شود.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: مانور بازگشایی مدارس در این شهرستان با هدف فراهم آوردن شرایط ایده‌آل برای آغاز سال تحصیلی جدید و ایجاد فضایی امن و بانشاط برای دانش‌آموزان، آغاز خواهد شد.

حسونی زاده در پایان گفت: این مانور به‌منظور سنجش آمادگی مدارس شهرستان شادگان برای سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود که هدف اصلی ما این است که شرایطی فراهم کنیم که دانش‌آموزان شادگانی در فضایی سالم و با انگیزه به تحصیل بپردازند.