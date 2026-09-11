بیش از ۱۰ هزار دانشجوی خارجی در ایران مشغول به تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین آیتی، جمعه شب در آیین اختتامیه بیست و هفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بینالمللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور که در تالار فرهنگ و هنر شهر کرمان برگزار شد با بیان اینکه کشور ایران در حوزههای گوناگون دارای توانمندیهای چشمگیری است، حوزه سلامت را یکی از شاخصترین و توانمندترین بخشها دانست و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار دانشجوی بینالمللی در کشور مشغول به تحصیل هستند که این موضوع نشاندهنده جایگاه و اعتبار علمی دانشگاهها در عرصه منطقهای و جهانی است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای نخبگان و برترینهای حوزه پژوهش افزود: حضور پژوهشگران برجسته میتواند ارزشافزوده و جایگاه علمی کشور را در سطح بینالمللی ارتقا دهد؛ با این حال، پژوهشی که دیده نشود و بازتاب جهانی و کاربردی نداشته باشد، اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
وی ارتقای اثرگذاری پژوهشها را نیازمند متدولوژی و رویکردی هدفمند دانست و تصریح کرد: ارتقای جایگاه پژوهش مستلزم توجه به لایههای عمیق علم، جهتگیری تحقیقات به سوی حل معضلات و چالشهای نظام سلامت و حرکت جدی در مسیر بینالمللیسازی و برقراری ارتباطات مؤثر علمی در سطح جهان است.
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