با قلم و کلمه مهربان باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، علیرضا حاجیانزاده در پیامی به مناسبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان نوشته است: هجدهم تیر، روزی به یاد ماندنی برای همه دوستداران قلم و کلمه است. روزی که میتوان پنجرهی کتابخانهها را با شادمانی گشود تا صدای دعوت کتابها به گوش کودکان و نوجوانان ایران برسد.
در ادامه پیام مدیرعامل آمده است: سالهاست که قفسههای باز کتابخانههای کانون رسالت عظیم پویش ادبی را به شایستهترین شیوه انجام دادهاند و قطار کلمهها از لابهلای کتابها، برگههای سپید و جوهر قلمها با قوت، سوت میکشد و به خارج از مرزهای مراکز کانون و در متن جامعه راه پیدا میکند.
به اعتقاد وی، کارشناسان و مربیان ارجمند کانون که جایگاه والای هنر و ادبیات را همواره ستودهاند و لحظهای از مسیر تفکر و خلاقیت غافل نمیشوند، بیش از پنج دهه برای پاسداشت حرمت قلم کوشیدهاند. تلاش برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و پیوند عمیق کودکان و نوجوانان با کلمهها، نمونه بارز اهمیت مراکز کانون پرورش فکری به عنوان پایگاهی تخصصی برای گرامیداشت شعر، داستان و متون ادبی بوده است.
حاجیانزاده معتقد است: به یقین تاکید همه متولیان فرهنگ و اندیشه بر مسیر شکوفایی نسلی است که جهان را با دقت بیشتری مینگرد و با سرعت حیرتانگیزی در حال کشف و جستجوست. ورود فضای مجازی به بستر زندگی روزمره و فرصت و تهدیدی که دنیای درونی کودکان و نوجوانان را از ابتدای سوار شدن بر قطار کلمه احاطه کرده است، اهمیت ورود به باغ پرطراوت شعر و قصه را یادآوری میکند.
مدیرعامل کانون بر این باور است که روح لطیف و صیقلی کودکان و نوجوانان، همواره آماده انعکاس امواجی است که از منبعی تاثیرگذار بتابد و در این میان «ادبیات» به عنوان مطمئنترین تکیهگاه برای والدین و فرزندان، میتواند در جادهی ناهموار دنیای مدرن امروز، چراغ راه باشد و با اثربخشی عمیقی که بر ذهن و عاطفهی کودکان و نوجوانان برجای میگذارد، فرصتهای بیشماری را برای پرورش روح، آرامش و کشف استعدادهای نهفته ایجاد کند.
حاجیانزاده در این پیام افزوده است: سالهاست که مربیان خلاق کانون با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از خلاقیت و آموزش غیرمستقیم، کودکان و نوجوانان را در مراکز کانون با قلم آشتی دادهاند و مفهوم آفرینش متنی ادبی پشت میزهای رنگی کتابخانهها، رنگ و نور را به قفسههای کتاب پاشیده است. به راستی که آفرینش کلمه میتواند چشمها را بشوید و جور دیگر دیدن را به جهان کودکانه هدیه دهد.
او همچنین تأکید کرده است: هجدهم تیرماه که مزین به نام بزرگمرد ادبیات کودک و نوجوان است، پلی رنگین را بر فراز قصههای خوب برای بچههای خوب ترسیم میکند و به یادمان میآورد که به احترام مهدی آذریزدی بایستیم و نام ماندگارش را با گلباران کلمه، عطرآگین کنیم.
در پایان پیام مدیرعامل کانون آمده است: انتخاب این روز در دفتر تقویم، تلنگر عمقیی است برای همهی آنها که متولی کار فرهنگی برای کودکان و نوجواناند و فرصتی است تا روز ملی ادبیات کودک و نوجوان را میان کتابهای کتابخانه، روی میزهای رنگی و در لبخند شاد اعضای خوب مراکز کانون گرامی بداریم و یادمان بماند که ادبیات، در گسترهی یک روز و هفته و ماه و سال جای نمیگیرد، همانطور که پرورش روح و جان کودکان و نوجوانان در چارچوب زمان و مکان نمیگنجد. برای شکوفایی استعدادها و تعمیق شادی و لبخند، لازم است که از خودمان شروع کنیم. با قلم و کلمه مهربان باشیم و درهای جهان شخصیمان را به روی ادبیات و هنر بگشاییم و هر روز تشنهتر از روز قبل در طلب چشمهی حیات باشیم. در این صورت است که میتوانیم همچون پیرمرد مهربان قصهها، برای بچههای دیروز و امروز و فردا تا ابد تاثیرگذار باشیم و سوت قطار کلمه را در کتابخانهها به صدا در آوریم.
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