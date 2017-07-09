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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۸

ساداتی نژاد در تذکر شفاهی مطرح کرد:

انتقاد از انفعال وزارت خارجه در قبال افزایش تحریم ها علیه ایران

انتقاد از انفعال وزارت خارجه در قبال افزایش تحریم ها علیه ایران

نماینده مردم کاشان از انفعال وزارت خارجه در قبال افزایش تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران، برگزاری نشست منافقین در پاریس و اجرای شتابان پروژه های سدسازی در ترکیه انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان در تذکر شفاهی گفت: همزمان با سفر وزیر امور خارجه به اروپا تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران افزایش یافته و نشست منافقین در پاریس برگزار شد. باید وزارت خارجه در برخورد با این اقدامات دیپلماسی فعال تری داشته باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این کشور ترکیه شتابان در حال اجرای پروژه های سدسازی بر روی رودخانه دجله و فرات است که باعث بیابان زایی به ویژه در مناطق مرکزی ایران خواهد شد. وزارت خارجه باید تحرک دیپلماسی بیشتری در این زمینه داشته باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به بدسابقگی و بدعهدی شرکت توتال گفت: وزارت نفت بر اساس الگوی آی پی سی با این شرکت قرارداد بسته است که باید این قرارداد مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین از عملکرد وزارت کار در حفظ اشتغال موجود در کشور انتقاد کرده و از تعطیلی دو کارخانه در کاشان به دلیل عدم تامین مواد اولیه خبر داد.

کد مطلب 4025655

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