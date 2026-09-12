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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

جزئیات فوت عروس در حادثه واژگونی پژو از زبان پلیس

جزئیات فوت عروس در حادثه واژگونی پژو از زبان پلیس

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، درباره حادثه واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۷ در بزرگراه آزادگان که در پی آن عروس ۳۰ ساله جان باخت و داماد ۳۶ ساله نیز مصدوم شد، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، در خصوص این حادثه مرگبار که در ۴۸ دقیقه بامداد، در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان، بعد از پل اتوبان ساوه به وقوع پیوست، گفت: در این سانحه، راننده(داماد) یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷(ماشین عروس) به علت نامعلوم پس انحراف از مسیر خود با شدت به نیوجرسی بتنی میانه بزرگراه برخورد و واژگون می‌شود.

وی افزود: راننده (داماد)۳۶ ساله و سرنشین( عروس) ۳۰ ساله به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی و صدمات وارده مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. متاسفانه عروس جوان به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت.

سرهنگ فیروز کشیر گفت: علت تامه این حادثه با توجه به شدت خسارات و صدمات وارده توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در حال بررسی است و نتیجه نهایی پس از تکمیل گزارش کارشناسی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6944834
مهسا حيدری توچائی

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