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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

کشف کالای قاچاق در شاهرود؛ متهم به تعزیرات حکومتی معرفی شد

کشف کالای قاچاق در شاهرود؛ متهم به تعزیرات حکومتی معرفی شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش بیش از ۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد و گفت: متهم به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود اظهار داشت: محورهای مواصلاتی شهرستان تحت رصد و پایش برای پیشگیری از ورود و خروج انواع مصادیق قاچاق قرار دارد.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی یکی از پاسگاه‌های ایست و کنترل شاهرود در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا، به یک دستگاه کامیونت در محور مشهد به تهران مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو، انواع سیگار خارجی و لوازم التحریر و نوشت افزار قاچاق را کشف و ضبط کردند.

شائینی با اشاره به ارزیابی کارشناسان درباره ارزش کالاهای کشف‌شده، بیان کرد: ارزش این محموله بیش از هشت میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 6944836

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