کشف کالای قاچاق در شاهرود؛ متهم به تعزیرات حکومتی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود اظهار داشت: محورهای مواصلاتی شهرستان تحت رصد و پایش برای پیشگیری از ورود و خروج انواع مصادیق قاچاق قرار دارد.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی یکی از پاسگاه‌های ایست و کنترل شاهرود در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا، به یک دستگاه کامیونت در محور مشهد به تهران مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو، انواع سیگار خارجی و لوازم التحریر و نوشت افزار قاچاق را کشف و ضبط کردند.

شائینی با اشاره به ارزیابی کارشناسان درباره ارزش کالاهای کشف‌شده، بیان کرد: ارزش این محموله بیش از هشت میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.