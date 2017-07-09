سازش ۹۹ درصدی پرونده های شورای حل اختلاف گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای حل اختلاف استان گلستان، احمد جعفری اظهار کرد: تاسیس شورای حل اختلاف در زندان ها در راستای اجرایی کردن سیاست های دستگاه قضایی به خصوص بند ۱۹ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها است.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای شعب ویژه زندان شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش بین طرفین دعوی به خصوص در جرایم غیرعمد، افزود: از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه ۱۵۵ فقره پرونده به این شعب وارد شده که ۱۵۴ فقره معادل ۹۹ درصد با سازش طرفین مختومه و ختم به خیر شده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: اصلاح ذات البین و حل و فصل اختلافات مومنین به ویژه مددجویانی که به دلیل محکومیت های مالی در زندان تحمل کیفر می کنند از توفیقاتی است که خداوند به اعضای شورا اعطا کرده است.

جعفری در پایان اظهار امیدواری کرد که این شعب با کادر مجرب و متعهدی که دارند در رفع خصومت و ایجاد صلح و سازش بین طرفین منشا خدمات خوبی باشند.