عکاسان قزوینی در فستیوال عکس «آرل» حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره تابستانی که از مهمترین رویدادهای عکاسی به شمار می آید و از سال ۱۹۷۰ آغاز به کار کرده است.

امسال میزبان عکاسانی از سراسر جهان است که از آن میان مهدی وثوق نیا، سینا شیری، عرفان دادخواه و هستی ظهیری با پذیرش آثارشان به نمایندگی از عکاسان قزوین در این جشنواره حضور خواهند داشت.

درصورت حمایت های بیشتر از سوی مسولین با توجه به ظرفیت های بالای عکاسی قزوین می توان شاهد شکوفایی تعداد بیشتری از عکاسان استان باشیم.

انجمن سینمای جوانان استان در راه جشنواره منطقه ای شبدیز

انجمن سینمای جوانان استان قزوین هشت فیلم به پنجاه و هفتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان شبدیز ارسال کرد.

جشنواره منطقه ای سینمای جوان شبدیز که از تاریخ ٢٢ لغایت ٢٥ شهریور ماه با حضور استان های کرمانشاه، البرز، قزوین، گیلان، زنجان، همدان، کردستان، ایلام، اردبیل، آذربایجان غربی و اذربایجان شرقی در کرمانشاه برگزار می شود، دارای سطح کیفی بالایی بوده و آثار برگزیده در آن مستقیم به سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه خواهند یافت.

علاوه بر این هشت فیلم تعداد زیادی عکس و فیلمنامه هم از طرف عکاسان و فیلمنامه نویسان استان قزوین به این جشنواره ارسال شده است.