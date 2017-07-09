  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

تبریک مارادونا به باشگاه سابقش

تبریک مارادونا به باشگاه سابقش

دیگو مارادونا بازگشت تیم سابق آرژانتینی‎اش از دسته دوم به سطح برتر لیگ آرژانتین را تبریک گفته و مدعی شده لیگ برتر جایی است که آرژانتینوس به آن تعلق دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیگو آرماندو مارادونا بازگشت آرژانتینوس جونیورز به رقابت‌های دسته برتر فوتبال آرژانتین را تبریک گفت و مدعی شد این لیگ جایی است که تیم سابقش به آن تعلق دارد.

آرژانتینوس جونیورز با برد یک بر صفر مقابل گیمناسیا جوجوی به دسته برتر صعود کرده و مارادونا به این خاطر به این تیم تبریک گفته است: می‎خواهم به بازیکنان آرژانتینوس جونیورز تبریک بگویم.

او که سابقه بازی در این تیم را دارد گفته: به هاینزه (مربی) و دستیارانش و البته مدیریت باشگاه تبریک می‎گویم. آرژانتینوس به جایی بازگشت که به آن تعلق دارد.

کد مطلب 4025729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها