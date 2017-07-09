تبریک مارادونا به باشگاه سابقش

به گزارش خبرگزاری مهر، دیگو آرماندو مارادونا بازگشت آرژانتینوس جونیورز به رقابت‌های دسته برتر فوتبال آرژانتین را تبریک گفت و مدعی شد این لیگ جایی است که تیم سابقش به آن تعلق دارد.

آرژانتینوس جونیورز با برد یک بر صفر مقابل گیمناسیا جوجوی به دسته برتر صعود کرده و مارادونا به این خاطر به این تیم تبریک گفته است: می‎خواهم به بازیکنان آرژانتینوس جونیورز تبریک بگویم.

او که سابقه بازی در این تیم را دارد گفته: به هاینزه (مربی) و دستیارانش و البته مدیریت باشگاه تبریک می‎گویم. آرژانتینوس به جایی بازگشت که به آن تعلق دارد.