به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی خانه فرهنگ ایثار و مقاومت؛ این نشست که همزمان با روزجهانی کودک در ساختمان خانه فرهنگ ایثار برپا شد، عبدالحمید موذن مدیر خانه فرهنگ ایثار و جمعی از نویسندگان نام آشنای حوزه کودک از جمله: زهرازواریان، مصطفی خورامان، محمدرضا اصلانی، هادی خورشاهیان و طاهره ایبد حضور داشتند و با هدف ترویج و نهادینهسازی فرهنگ ایثار، مهربانی و فداکاری در کودکان و نوجوانان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ابتدای این نشست عبدالحمید موذن به نقش و اهمیت قلم و ادبیات در ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری میان کودکان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: در آغاز باید دید که منظور از ادبیات کودکان و نوجوانان چیست؟ به تعبیری می توان گفت ادبیات کودکان، متونی تازه هستند که دربردارنده درون و محتوای راستین واژهها برای کودکانند. واژگانی که به منظور تربیت فردی و اجتماعی آنان به گونهای زیبا و هنری بیان می شوند و افزون بر این، به رشد علمی، فکری، شخصیتی و نیز تخیل و شوق انگیزی کودکان کمک میکنند. چنین کاری با گزینش واژگانی که متناسب سن کودک و توان درک و دریافت وی باشد، البته با بهره وری از شیوه ای زیبا مناسب، رغبتانگیز و ظریف به فرجام میرسد و در نهایت به رشد اخلاقی و شخصیتی کودک کمک میکند.
مدیر خانه فرهنگ ایثار و مقاومت در ادامه به برخی از اهداف و برنامههای خانه فرهنگ ایثار پرداخت و در این باره گفت: خانه فرهنگ ایثار و مقاومت با هدف ترویج و تقویت فرهنگ ایثار و فداکاری در تمام جنبهها و زوایا به دنبال این است که این فرهنگ انسانساز و اثرگذار را در جامعه جاری کند و توسعه دهد و فرهنگ ایثار تقویت نمیشود مگر آنکه بکوشیم در قدم اول آن را در میان کودکان و نوجوانان آموزش دهیم و نهادینه کنیم.
مدیر خانه فرهنگ ایثار تصریح کرد: در بحث و مقوله فرهنگ ایثار، مشکلی که با آن مواجهایم تعریف ایثار است زیرا هر زمان از ایثار نام میبریم اغلب ذهن به سمت و سوی جنگ و دفاع مقدس کشیده میشود در حالی که جنگ، دفاع مقدس و شهادت، همه ایثار نیست، اگرچه شهادت و جانبازی، قله و منتهای ایثار محسوب میشود اما نمیتوان همه معنا و مفهوم ایثار را در آن خلاصه کرد چراکه ایثار دامنهای وسیع دارد و ابعاد بسیاری از زندگی آدمی را در برمیگیرد.
موذن یادآور شد: اگرچه ما ملتی با پشتوانه عظیم فرهنگ ایثار هستیم و سرتاسر تاریخمان مملو از حماسهها و ازجانگذشتگیها و مهربانیهاست اما جای خالی فداکاری (ایثار اجتماعی) در دنیای امروز ما بسیار خالی احساس میشود.
وی افزود: در خانه فرهنگ ایثار و مقاومت به دنبال آن هستیم تا ایثار را در همه ابعاد: ایثار جان، ایثار سلامتی، ایثار مال، ایثار حق، ایثار محبت، ایثار وقت، ایثار فرصت و... تبیین و ترویج کنیم و تلاش نماییم که ایثار و فداکاری در جامعه و در همه وجوه آن جلوه گر شود، زیرا اعتقاد داریم به اینکه اگر میخواهیم جامعهای مسئول داشته باشیم باید به فرهنگ ایثار به طور خاص توجه کنیم و این فرهنگ ارزشمند را از همان دوران کودکی به افراد جامعه آموزش دهیم و میانشان ترویج کنیم و بی تردید برای این کار و برای رسیدن به این هدف به همیاری و همکاری و مشارکت دلسوزانه و متعهدانه اهل قلم نیاز داریم.
موذن به نقش موثر نویسندگان حوزه کودک در گسترش فرهنگ مهربانی پرداخت و گفت: از این رو از ایده، فکر و طرح اصحاب قلم در مقوله ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری استقبال و از آن حمایت میکنیم.
وی همچنین گفت: اعضای این نشست که شامل نویسندگان حوزه ادبیات کودک و نوجوان هستند و سایر دغدغه مندان را برای تولید محتوا در زمینههای مختلف ایثار و فداکاری، همکاری و مشارکت دعوت میکنیم.
در ادامه این نشست تخصصی، اعضاء بر طرح سوال و پیشنهاد و بیان چالشهای موجود بر سر راه پرداخته و موانع و مسیرهای پیش روی را مورد بحث قرار دادند.
طاهره ایبد از نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان به کمرنگ شدن فرهنگ ایثار در زندگی روز مره دنیای امروز اشاره کرد و گفت: زمانی که فردی و تنها به منافع خود فکر میکنیم ایثار در میانمان سقوط میکند.
وی معتقد است بر روی واژه ایثار باید به صورت تیمی و عملیاتی کار کرد و به عنوان یک دغدغه اصلی جامعه به آن پرداخت.
محمد رضا اصلانی نویسنده و دبیر جایزه ادبی قلم زرین ضمن استقبال از نشست و تدام نشستهای تخصصی حوزه کودک اظهار داشت: برای اینکه در بخش فرهنگی ایثار به نتیجه دلخواه و اثرگذار برسیم باید این نشستها را به صورت مداوم برگزار کرده و به دنبال برنامههای فرهنگی از جمله برگزاری کلاسهای داستان نویسی برای نوجوانان و ایجاد فرصت و فضای مناسب برای ورود آنان به این مقوله باشیم.
این نشست با صحبتهای نویسندگان نام آشنای ادبیات کودک؛ هادی خورشاهیان، مصطفی خورامان و زهرا زواریان ادامه یافت که در آن به نقش ایثار در کاهش آسیبهای مختلفی اجتماعی اشاره شد و نیز پیشنهادهایی ارائه شد که یکی از آن شفاف سازی در حوزه فعالیت اعضاء، چگونگی روند برگزاری نشستها وتدوین آیین نامه بود.
نشستهای تخصصی «فرهنگ سازی ایثار درحوزه کودکان و نوجوان» به صورت دوهفته یکبار برگزار میشود.
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