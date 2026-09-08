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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

برگزاری نخستین دوره مربی گری نت بال با مدرس ایرانی

برگزاری نخستین دوره مربی گری نت بال با مدرس ایرانی

نخستین دوره مربی‌گری درجه۳ داخلی نت‌بال به میزبانی رشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از یک وقفه چندماهه به خاطر جنگ تحمیلی نت بال ایران با چند برنامه متنوع با قدرت برگشته و سعی در جبران عقب ماندگی ناشی از شرایط جنگی دارد.

پس از برپایی چند اردوی تدارکاتی تیم ملی و برگزاری نخستین دوره نت بال ساحلی بانوان به میزبانی تهران که با قهرمانی تیم خراسان رضوی همراه بود، شاهد برگزاری نخستین دوره مربی‌گری درجه۳ داخلی نت‌بال به میزبانی رشت بودیم.

این دوره با حضور ۴۱ شرکت کننده از استان‌های گیلان، قزوین، اردبیل و زنجان برگزار شد و مدرس آن نرگس خزائی بود و راما طالشی دبیر کمیته کشوری نت بال و مدیر تیم‌های ملی هم به عنوان ناظر فنی دوره حضور داشت.

کد مطلب 6941185

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