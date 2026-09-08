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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

ابراز امیدواری زلنسکی برای دیدار با ترامپ درباره پدافند موشکی

ابراز امیدواری زلنسکی برای دیدار با ترامپ درباره پدافند موشکی

رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که امیدوار است تا پایان ماه با همتای آمریکایی خود درباره پدافند موشکی دیدار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد امیدوار است پس از ۲۰ سپتامبر با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار کند تا درباره دریافت سامانه‌ها و تجهیزات پدافند هوایی برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه گفت‌وگو کند.

ولودیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت «روی برگزاری این دیدار حساب می‌کند» و قصد دارد از ترامپ برای تأمین تجهیزات مورد نیاز اوکراین به‌ویژه تسلیحاتی که بتوانند موشک‌های بالستیک روسیه را رهگیری کنند، کمک بگیرد.

اوکراین در ماه‌های تابستان با افزایش حملات موشکی و پهپادی روسیه روبه‌رو بوده و کی‌یف تلاش دارد پیش از فرارسیدن زمستان، توان پدافندی خود را تقویت کند.

کد مطلب 6941192

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