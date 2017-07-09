وضعیت درختان ولیعصرمناسب نیست/اتفاقات ناخوشایندزیست محیطی درتهران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و امور ببین الملل شورای اسلامی شهر تهران، نامناسب بودن وضعیت درختان خیابان ولیعصر، روشن نبودن دلایل قطع درختان برای شهروندان، عدم تشکیل کمیسیون حفظ و صیانت از درختان خیابان ولیعصر، ضرورت کاشت درختان در تمام خیابان، کاهش درختان خیابان ولیعصر از ۱۸ هزار اصله به ۸هزار ۶۶۰ اصله درخت بالای ۴۰ سانت قطر و حدود ۷ هزار اصله درخت زیر ۴۰ سانت قطر از جمله موضوعاتی بود که در جلسه رئیس شورای شهر برای پیگیری اجرای مصوبه شورای شهر تهران در خصوص درختان خیابان ولیعصر عنوان شد .

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تشکیل جلسه ای در شورای شهر تهران در خصوص حفظ و نگهداری درختان خیابان ولیعصر، گفت: امروز درختان خیابان ولیعصر در شرایط خوبی نیستند؛ دلایل زیادی این شرایط را ایجاد کرده است که باید برطرف شوند.

وی به مصوبه شورای شهر تهران در خصوص حفظ و صیانت از درختان این خیابان اشاره کرد و گفت: بخشی از این مصوبه باید توسط شورا از نهادهای فرادستی پیگیری می شد که با قدرت در حال پیگیری است اما بخشی از این مصوبه مربوط به تشکیل کمیته ای با هدف حفظ و صیانت از درختان این مسیر بود که می بایست توسط شهرداری تشکیل می شد که هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته است.

رئیس شورای شهر تهران به سنگ فرش کف نهر خیابان ولیعصر اشاره کرد و گفت: در دهه ۸۰ این نهر سنگ فرش شد و علی رغم تاکید شورای شهر تهران مبنی بر خشکه چینی این مسیر بتن ریزی شد و با پیگیری های شورای شهر بتن اطراف درختان کنده شده و چیزی به عنوان طوقه طراحی شد.

چمران ادامه داد: در گذشته وضعیت فاضلاب در شهر تهران خیلی بهتر بود به نحوی که فاضلاب آشپزخانه جدای از فاضلاب های دیگر و آب های سطحی نگهداری و مدیریت می شد این در حالی است که امروز با در هم آمیختن فاضلاب ها و آبهای سطحی اتفاقات ناخوشایند زیست محیطی برای تهران در حال رخ دادن است.



وی اظهار داشت: زمین شهر تهران نفوذ ناپذیر شده است و این موضوع یکی از دلایل کاهش سطح آبهای زیر زمینی است که می توان به فواصلی مشخص حفره هایی برای نفوذ آب به زمین طراحی کرد و اثر این طرح می توان تا ۱۰ سال آینده افزایش سطح آبهای زیر زمینی باشد ضمن اینکه لجن های ناشی از فاضلاب و آبهای سطحی نیز کنترل می شود.



مختاری، رئیس سازمان پارکهای و فضای سبز شهرداری تهران که در مقام پاسخ به رئیس شورای شهر تهران در خصوص دلایل عدم تشکیل کمیته سخن می گفت ابتدا به تشریح پیشینه شکل گیری خیابان در حدود ۸۰ سال پیش پرداخت.



وی تصریح کرد: در ابتدا ۱۸ هزار نهال به فاصله هر دو متر در این خیابان کاشته شد و فضای مابین آن با بوته های رز پر شد؛ در این محل نهری وجود داشت که همواره از آن آب رد می شد

رئیس سازمان پارک ها ادامه داد: البته بر اساس اصول علمی هر درخت نیاز به فضای پیرامونی برای دریافت نیازهای زنده ماندن دارد که کاشت هر نهال به فاصله دو متر صحیح به نظر نمی رسد.



مختاری در خصوص دلایل ضعیف شدن و یا از بین رفتن درختان این خیابان اظهار داشت: روند شهرسازی که موجب کاهش نور مورد نیاز درختان شده است، سنگ فرش بودن کف نهر که به دلیل آسان شدن نظافت اجرا شده است، آسفالت و پیاده راه مسیر، عبور فاضلاب همگی از دلایل اصلی ضعیف شدن درختان خیابان هستند.



وی ادامه داد: البته تغییر اقلیم و آلودگی هوا که ناشی از وسایل نقلیه و صنایع دودزا هستند از جمله مواردی است که به تشدید این روند کمک کرده است.



رئیس سازمان پارکها و فضای سبز اعلام کرد: علی رغم اینکه درخت چنار سبزینه زیادی دارد ولی به دلیل آلودگی هوا، وجود ریزگردها و ایستایی هوا شاهد از بین رفتن تعداد زیادی از این درختان در جنوب شهر تهران هستیم.

مختاری افزود: برای شناسایی راهکار عبور از این مشکلات، مشاوری خارجی به کارگیری شد و این مشاور مطالعات فراوانی را بر روی شرایط کنونی انجام داد که یکی از نتایج آن شناسایی مشکلات مختص درختان بود.

وی تاکید کرد: امروز وضعیت درختان خیابان ولیعصر خطرناک است و شانس آورده ایم که در اثر طوفانهای رخ داده در شهر تهران آسیبی از جانب این درختان به شهر نرسیده است.



رئیس سازمان پارکها و فضای سبز تهران به برگزاری چند جلسه اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون ۸ هزار و ۶۶۰ اصله درخت با بن بالای ۴۰ سانتی متر در این خیابان پلاک کوبی شده است ضمن اینکه پلاک کوبی ۷ هزار و ۲۰۶ اصله درخت با بن زیر ۲۰ سانتی متر هنوز اجرایی نشده است.

مختاری با بیان اینکه نحوه کاشت نهال ها در ابتدا غلط بود و گذر زمان آن را نشان می دهد اعلام کرد: هم اکنون ۹۰۰ درخت در این خیابان خشک و نیمه خشک است و برطرف کردن شاخه های خشک آنها در حال انجام است.

چمران رئیس شورای شهر تهران در همین خصوص تاکید کرد: در سالهای دهه ۱۳۱۰ این درختان به این نحو کاشته شده است و ما نباید به گونه ای عمل کنیم که به جای بهتر شدن وضعیت درختان آنها خراب شوند.

در ادامه این جلسه نمایندگان رئیس شورای شهر تهران در مناطق به بیان اولویت ها در این خصوص پرداختند؛



یاسر نبی زاده در این خصوص اظهار داشت: شورای شهر تهران برای خیابان ولیعصر به دنبال ایجاد اهمیتی همچمون ساخت اتوبان امام علی (ع) بود تا تمام مدیریت شهری برای حل مشکلات آن بسیج شود و برای شکل گیری این اولویت باید کمیسیون طراحی شده در مصوبه شکل بگیرد.



وی اظهار داشت: نمک پاشی خیابان و نورپردازی به درختان آسیب جدی وارد می کند و برای این اقدامات ابتدا باید طرح ها به کمیسیون مربوطه ارائه شده و مصوبه آنها اخذ شود.



نماینده رئیس شورای شهر اظهار داشت: برای اطلاع رسانی در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص درختان این مسیر هیچ گونه اطلاع رسانی به شهروندان صورت نمی گیرد که این نقطه ضعف است و پیشنهاد می شود هرچه سریعتر کمیته روابط عمومی برای آن تشکیل شود.



وی در پایان خواستار واگذاری عملیات های پیمانکاری این مسیر به یک پیمانکار به جای ۴ پیمانکار که هر کدام با یکی از شهرداری های واقع در مسیر قرار دارند برای مشخص کردن تکلیف مدیریت شهری شد.

ادیب زاده، نماینده رئیس شورای شهر تهران در منطقه یک نیز در همین خصوص اظهار داشت: امروز برخی آنقدر وقیح شده اند که درختان را قطع کرده و اتاقک های خود برای ساخت و ساز ملکشان را بر روی درختان قرار می دهند.

وی با ارائه پیشنهادی مبنی بر انجام مطالعاتی برای شناسایی وضع موجود تصریح کرد: از ۲۲۲ درخت بین محور انقلاب تا خیابان نوفل لوشاتو تنها ۶۰ درخت سبز وجود دارد و تکلیف سایر درختان مشخص نیست و باید بررسی شود از ۱۸ هزار درخت چند درخت به چه وضعیتی وجود دارند.



ادیب زاده اظهار داشت: در گذشته همزمان با تولد هر فرد یک درخت توسط خانواده متولد کاشته می شد که نشان از پیوند اجتماعی خاص آن دارد و پیشنهاد می شود که برای احیای درختان این خیابان از مشارکت های مردمی کمک گرفته شود.



وی همچنین اظهار داشت: می توان همچون سایر موضوعات مهم برای شهر برای موضوعات زیست محیطی نیز اورژانسی زیست محیطی تشکیل داد.

عبداله زاده، نماینده رئیس شورای شهر تهران در منطقه ۱۱ نیز در همین خصوص بر ضرورت طراحی پروفیل طولی برای خیابان ولیعصر تاکید کرد و گفت: پروفیل طولی خیابان وضعیت کامل خیابان اعم از سطح و زیر خیابان را به خوبی برای تصمیم گیری ها و انجام اقدامات مشخص می کند و تهیه آن ضروری است.



یزدانی، معاون شهرداری تهران در این جلسه اعلام کرد: از زمان تذکر شورای شهر تهران هیچ اقدامی در خصوص نورپردازی در این خیابان انجام نشده است.

وی ادامه داد: اقدامات لازم در خصوص پیمانکاران این مسیر نیز اندیشیده شده و در حال انجام است.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص مصوبات این جلسه اعلام کرد: از این پس کمیسیون طراحی شده در مصوبه شورای شهر تهران هر دو هفته یک بار تشکیل شده و برابر با مصوبه گزارش عملکرد آن هر ۶ ماه یکبار به شورای شهر تهران ارائه شود.



چمران ادامه داد: دیگر تصمیم اخذ شده در این جلسه این است که هرگونه عملیات اعم از زیباسازی، گردشگری، عمرانی و حتی راهنمایی و رانندگی که در این خیابان انجام می شود باید مصوبه کمیسیون مربوطه را اخذ کند.

وی اعلام کرد: تونل جمع آوری آبهای سطحی آسیب فراوانی برای این درختان دارد که باید حد اقل فاصله ای ۴ متری از درختان برای آن پیش بینی شود.



رئیس شورای شهر تهران به تهیه شناسنامه درختان مندرج در مصوبه شورای شهر تهران اشاره کرد و تاکید کرد: برای تهیه این شناسنامه فرصتی ۳ ماهه به شهرداری داده شده بود این درحالی است که تاکنون این اقدام انجام نشده است و باید هرچه سریعتر اجرا شود.



چمران اظهار داشت: ماده ۸ مصوبه نیز به انجام مطالعات برای احیا و حفاظت از درختان خیابان ولیعصر تاکید دارد که هنوز به شورای شهر تهران ارائه نشده است؛ کار خوبی در این زمینه آغاز شده است که باید ادامه یابد و طراحی ها به گونه ای باید باشد که هیچ فضای خالی از درختان در خیابان ولیعصر(عج) باقی نماند.



وی در خصوص سنگفرش مسیر بر ضرورت انجام مطالعات تاکید کرد و ادامه داد: درختان آفت خورده در خیابان ولیعصر باید قطع شوند.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: باید کمیته ای زیرنظر روابط عمومی شهرداری تهران برای اطلاع رسانی در خصوص درختان این خیابان تشکیل شود تا دلایل هرگونه اقدام در این خیابان را به اطلاع شهروندان برساند.

چمران اعلام کرد: سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به خطرناک بودن وضعیت برخی از درختان بر ضرورت قطع آنها تاکید کرده است که شهرداری باید در این خصوص اقدام کند؛ البته این اقدام نباید در شب انجام شود بلکه باید دلایل قطع آن برای شهروندان باید به صورت مشخص بیان شود.

وی همچنین اظهار داشت: باید کاشت درختان جدید با قدرت پیگیری شود همچنین از زدن نیلینگ در ساخت و سازهای عمرانی جلوگیری شود تا آسیبی به ریشه درختان وارد نشود.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص نمک پاشی خیابان نیز اعلام کرد: باید نمک پاشی این خیابان های ولیعصر و شریعتی مصوبه کمیسیون طراحی شده را اخذ کند.





