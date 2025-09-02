لزوم تعیین تکلیف وضعیت سد معبر خیابان ولیعصر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بابایی در حاشیه سیصد و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به وضعیت سدمعبر خیابان ولیعصر اظهار کرد: حدود یک سال پیش تذکری در خصوص وضعیت سد معبر خیابان ولیعصر، حد فاصل میدان ولیعصر تا ابتدای خیابان فاطمی دادم؛ بعد از آن هم آقای کاشانی ۶ ماه بعد مجدداً این تذکر را ارائه کرد. من و آقای کاشانی این تذکر را باهم شهرداری ابلاغ کردیم اما متأسفانه هنوز اتفاقی رخ نداده است؛ شهرداری پاسخ داده که در حال پیگیری است اما انتظار داریم هرچه سریع‌تر این وضعیت تعیین تکلیف شود.

وی همچنین درباره وضعیت مسکن کارکنان شهرداری تهران عنوان کرد: متأسفانه شهرداری در خصوص وضعیت مسکن کارکنان شهرداری تهران در ۴ سال اصلی کار جدی انجام نداده است و اکنون در وقت اضافه پیگیری‌هایی صورت گرفته است؛ با این حال چنین برداشتی داریم که این مساله در اولویت‌های شهرداری نیست.

نایب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اضافه کرد: بیش از ۵۰ درصد حقوق کارکنان شهرداری تهران بابت مسکن می‌رود و در این وضعیت تورم مشکلات جدی برای مردم ایجاد می‌شود.