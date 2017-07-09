پیشرفت ۸۵ درصدی آزادراه تهران ـ شمال با پیمانکاران ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیراله خادمی گفت: آزادراه تهران ـ شمال بزرگ ترین پروژه عمرانی کشور است و از لحاظ حجم، نوع کار و پیچیدگی‌های اجرا در کشور نمونه دیگری ندارد که بخشی از تأخیرهای اجرایی ناشی از همین موضوع است.

وی در خصوص پیچیدگی‌های اجرای این آزادراه خاطرنشان کرد:‌ عبور از البرز یکی از سخت‌ترین و دشوارترین کارهای مهندسی است، سازند زمین‌شناسی ویژه در مسیر، ریزش‌های متعدد در حین عملیات اجرایی به ویژه در حفر تونل‌ها پیشرفت پروژه را با مشکلاتی روبه رو کرد.

وی تأکید کرد: اجرای بسیاری از سازه‌های این پروژه برای اولین بار انجام می‌شود که تجربه جدیدی در صنعت کشور است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ۵۰ درصد طول منطقه یک این آزادراه از تونل و۳ کیلومتر پل‌های عظیم و بخشی نیز از دیواره‌های حایل تشکیل شده است و احداث آنها با روش‌های خاص نشان از توان فنی و مهندسی بالای کشور در صنعت راهسازی دارد.

خادمی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر مشاوران و پیمانکاران آزادراه تهران ـ شمال ایرانی هستند و با فعال شدن ۶ پیمانکار ایرانی این پروژه از رکود خارج شد. در حالی که طی ۱۷ سال گذشته با حضور پیمانکار چینی پیشرفت فیزیکی منطقه یک ۳۰ درصد بود، این رقم در ۲سال و نیم گذشته با توان فنی و مهندسی کشور به ۸۵ درصد رسید.