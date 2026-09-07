احمدرضا براتی درباره حواشی پس از دیدار تراکتور و گل‌گهر به خبرنگار مهر گفت: از همان ابتدای لیگ تأکید کردم اگر ارکان قضایی فوتبال با رفتارهای خارج از چارچوب، توهین، فحاشی و سایر تخلفات قاطعانه و به‌موقع برخورد نکنند، به‌تدریج کنترل فضای فوتبال دشوار خواهد شد.

وی درباره اظهارات اخیر حجت کریمی مبنی بر تشکیل ستاد علیه تراکتور نیز ادامه داد: طبیعتاً نمی‌توان به‌سادگی از کنار چنین اظهاراتی گذشت، چرا که موضوع سلامت مسابقات کم‌اهمیت نیست. وقتی فردی که چنین ادعایی را مطرح می‌کند، علاوه بر مسئولیت باشگاهی، عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال نیز هست، اظهارات او اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. انتظار طبیعی این است که مستندات این ادعا ارائه شود تا مراجع ذی‌صلاح بتوانند درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

براتی افزود: نمی‌توان از یک سو مسئولیت اداره و صیانت از فوتبال را بر عهده داشت و از سوی دیگر با طرح ادعاهای کلی، سلامت مسابقات، سازمان لیگ و فدراسیون را زیر سؤال برد، بدون اینکه مشخص شود مستند این ادعاها چیست. اگر تخلفی وجود دارد، باید مستندات ارائه و موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود و اگر مستندی وجود ندارد، چنین اظهاراتی می‌تواند به اعتماد عمومی نسبت به مسابقات آسیب بزند.

عضو سابق هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال در ادامه به اتفاقات دیدار تراکتور و گل‌گهر و رفتار خداداد عزیزی پس از اخراج اشاره کرد و گفت: در این مسابقه شاهد حواشی دیگری نیز بودیم که از منظر انضباطی و حتی کیفری قابل توجه است از جمله مطالب مطرح‌شده درباره فحاشی خداداد عزیزی پس از مسابقه و همچنین حضور او در میکسدزون.

وی ادامه داد: درباره موضوع فحاشی، رکن قضایی فدراسیون باید بر اساس گزارش‌های رسمی و مستندات موجود تصمیم‌گیری کند و در صورت احراز ، با متخلفین برخورد مناسب صورت گیرد. خوب است اشاره کنم که تنبیه ذکر شده در مقررات انضباطی، حداقل یک جلسه محرومیت متخلفین است و البته چون حداقل ذکر شده بنابراین با توجه به سابقه متخلفین می تواند بیشتر و شدیدتر هم باشد. همچنین موضوع علاوه بر ارکان قضایی فدراسیون، در صلاحیت دادسرای عمومی نیز می باشد تا بر أساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات با آن برخورد کند.

احمدرضا براتی در پایان گفت: اما درباره حضور در میکسدزون، مقررات روشن است و جای تفسیر چندانی وجود ندارد. بند ۴ ماده ۳۴ آیین‌نامه انضباطی صراحت دارد که مقام رسمی اخراج‌شده حق حضور در میکسدزون را ندارد. بنابراین اگر خداداد عزیزی پس از اخراج در میکسدزون حاضر شده و مصاحبه کرده باشد، این رفتار نیز از حیث نقض مقررات انضباطی باید مورد توجه ارکان قضایی قرار گیرد.