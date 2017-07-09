به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه مراسم برگزاری قرعه کشی هفدهمین دوره لیگ برتر در جمع خبرنگاران گفت: سعی داریم لیگ منظمی را برگزار کنیم. این کار را مدتها پیش استارت زدیم و امشب قرار است تیم ها تکلیف رقبای خود را بدانند. پنجم مرداد آغاز لیگ است و باید شرایط را برای شروع این بازی آماده کنیم.

وی افزود: فکر می کنم یکی از مهمترین مسائلی که در لیگ امسال توجه ویژه شده بحث داروی است. شما می بینید که داوران ما چند روزی در همایش بسر می برند تا علم خود را به روزتر از گذشته کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره حاشیه های اخیر بوجود آمده در مورد برکناری علیرضا اسدی و حضور محمدرضا ساکت به عنوان سرپرست دبیرکلی فوتبال تصریح کرد: این انتقادات طبیعی است. به هر حال ۱۰- ۱۲ نفری هستند که تصمیمی که گرفته اند را نقد می کنند.

وی ادامه داد: هر نظر دیگری را در این باره اتخاذ می کردیم باز هم منتقدانی داشت. ما می گوییم این تصمیم را از قبل گرفته ایم اما برخی اصرار دارند طوری صحبت کنند تا حضور آقای ساکت را به عنوان سرپرست دبیرکل به اتفاقات حاشیه ای اخیر میان کارلوس کی روش و آقای اسدی ربط دهند.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: آقای اسدی مشاور عالی بنده است و چیزی از ارزش های ایشان کم نمی شود. شما همین امروز می بینید که ایشان را مسئول حضور در یکی از مهمترین پرونده های بین المللی فوتبال ایران کرده ایم. به هر حال برخی دوستان نمی خواهند این موضوعات را ببینند و چنین مسائلی را بیان می کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا فدراسیون با کی روش مماشات می کند گفت: چنین چیزی نیست. از این صحبت ها تعجب می کنم و امیدوارم چنین نقدهایی که بی پایه و اساس بوده را مطرح نکنند.

تاج درباره عدم حضور بازیکنان سرخ آبی در اردوی تیم فوتبال امید ایران تصریح کرد: صحبت های خوبی در این زمینه انجام شده است و فکر می کنم این مشکل به زودی رفع شود.