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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۴۳

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان:

محموله ۱۰ میلیاردی کالای قاچاق در اهواز کشف شد

محموله ۱۰ میلیاردی کالای قاچاق در اهواز کشف شد

اهواز - جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان از توقیف محموله ظروف چینی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید محمد صالحی در بیان جزئیات این خبر گفت: در ادامه روند مبارزه جدی و بی‌امان با کالای قاچاق و سوداگران اقتصادی، مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا پلیس آگاهی استان، حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی «اهواز- سربندر» به دو دستگاه کامیون کانتینر دار مشکوک و به رانندگان آن‌ها دستور ایست دادند.

وی افزود: پس از توقف کامیون‌ها، مأموران پلیس در بازرسی از بار آن‌ها تعداد دو هزار و ۷۰۹ کارتن انواع ظروف چینی قاچاق فاقد هرگونه مجوز گمرکی را کشف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارشناسان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف‌شده را بالغ‌بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ صالحی بیان کرد: در این رابطه دو قاچاقچی دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قانونی شدند.

کد مطلب 4026253

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