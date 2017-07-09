محموله ۱۰ میلیاردی کالای قاچاق در اهواز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید محمد صالحی در بیان جزئیات این خبر گفت: در ادامه روند مبارزه جدی و بیامان با کالای قاچاق و سوداگران اقتصادی، مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا پلیس آگاهی استان، حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی «اهواز- سربندر» به دو دستگاه کامیون کانتینر دار مشکوک و به رانندگان آنها دستور ایست دادند.
وی افزود: پس از توقف کامیونها، مأموران پلیس در بازرسی از بار آنها تعداد دو هزار و ۷۰۹ کارتن انواع ظروف چینی قاچاق فاقد هرگونه مجوز گمرکی را کشف کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: کارشناسان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشفشده را بالغبر ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ صالحی بیان کرد: در این رابطه دو قاچاقچی دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قانونی شدند.
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