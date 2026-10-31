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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

کشف انبار دپوی کالای قاچاق در اهواز

کشف انبار دپوی کالای قاچاق در اهواز

اهواز ـ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف انبار دپوی کالای قاچاق به ارزش هشت میلیارد ریال در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی و همه‌جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس شهرستان اهواز با اقدامات اطلاعاتی، یک انبار محل نگهداری کالای قاچاق را شناسایی کردند.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس با هماهنگی مرجع قضایی به محل اعزام و در بازرسی به‌عمل‌آمده، تعداد ۱۳ دستگاه جاروبرقی، یک دستگاه اتوی برقی و ۱۶ دستگاه کتری برقی فاقد هرگونه مجوز گمرکی و قانونی کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان بیان کرد: کارشناسان ارزش کالای قاچاق مکشوفه را هشت میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ دریکوند خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز معرفی شد.

کد مطلب 6995249

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