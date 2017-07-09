دیدار استقلال با پرسپولیس در زمان فوق العاده ای برگزار می شود

بهتاش فریبا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار استقلال تهران مقابل پرسپولیس در هفته دهم از هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر گفت: زمان بازی فوق العاده است. تیم ها شکل و هارمونی لازم را پیدا کرده اند. همین موضوع می تواند باعث شود تا دیدار جذاب و مهیج را شاهد باشیم. مطمئن هستم یکی از بهترین بازیهای چند سال اخیر بین این دو رقیب سنتی صورت می گیرد چون تیمها شرایط خیلی خوبی دارند.

وی در مورد وضعیت این تیم و عدم حضورش در اردوی ارمنستان افزود: یک سری مسائل و مشکلات شخصی داشتم با این حال به طور مداوم و منظم با کادر فنی در ارتباط هستیم آنچه را هم که مخابره شده است نشان از آمادگی بالای تیم دارد.

فریبا درباره بحث های بوجود آمده راجع به کاپیتان استقلال در فصل آینده تصریح کرد: به هیچ وجه چنین حرف هایی در تیم نیست. ۴ کاپیتان درجه یک داریم و شک نکنیم چنین صحبت هایی میان رحمتی و جباری و منتظری و حیدری نیست.