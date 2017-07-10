تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان بوشهر ۱۰ درصد افزایش یافت

محمدمهدی بنچاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر ظرفیت‌های بالایی در حوزه صادرات و واردات کالا دارد و با توسعه زیرساخت‌ها و بهبود مراودات شاهد افزایش تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مختلف استان بوشهر هستیم.

وی با اشاره به اینکه طرح‌های مهم توسعه زیرساخت‌های بندر بوشهر در دست اجرا است، اضافه کرد: طرح توسعه بندر بوشهر در جزیره نگین در دست اجرا است و تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری کانیتنری در بندر بوشهر با بهره‌برداری از ترمینال کانتینری جزیره نگین به‌صورت چشمگیری بهبود می‌یابد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: استان بوشهر با برخورداری از سردخانه‌های مجهز پنج‌هزار تنی دارای ظرفیت بسیار خوبی برای تخلیه و بارگیری کالاهای یخچالی است و شاهد افزایش این میزان هستیم.

بنچاری با بیان اینکه زمینه نگهداری ۵۰۰ کانتینر یخچالی در استان بوشهر فراهم است، تصریح کرد: با توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز و افزایش متقاضیان شرایط لازم برای انبارش و نگهداری کالاهای یخچالی در بندر بوشهر افزایش یافته است.

وی از افزایش ۱۰ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان بوشهر طی سه ماهه نخست امسال خبر داد و اضافه کرد: طی این مدت تخلیه و بارگیری کانتینری در بندر بوشهر نیز به ۶۵۲ هزار تن و ۴۸ هزار تی‌ای‌یو رسیده که ۹۱ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به افزایش سه درصدی عملکرد تخلیه و بارگیری سه ماه نخست بندر عسلویه خاطرنشان کرد: طی این مدت در خارگ نیز شاهد افزایش ۱۵ درصدی تخلیه و بارگیری کالا بوده‌ایم.