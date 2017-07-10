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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۲

امیر جعفری و رضا کیانیان با قسمت سوم «شهرزاد» می‌آیند

امیر جعفری و رضا کیانیان با قسمت سوم «شهرزاد» می‌آیند

قسمت سوم فصل دوم سریال «شهرزاد» به کارگردانی حسن فتحی و تهیه کنندگی سید محمد امامی عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت سوم فصل جدید «شهرزاد» از صبح دوشنبه ۱۹ تیرماه توسط شرکت تصویرگستر پاسارگاد عرضه شده است و امیر جعفری در نقش سروان آپرویز از این قسمت بازی اش آغاز می شود و رضا کیانیان هم از هنرمندان جدیدی است که با نقش شاپور از قسمت سوم وارد قصه «شهرزاد» می شود.

این سریال برای مخاطبان در داخل کشور از طریق لوح فشرده و یا خرید اشتراک سایت لوتوس پلی برای تماشای آنلاین یا دانلود قانونی در دسترس است.

همچنین علاقمندان خارج از کشور با عضویت در سایت رسمی سریال می‌توانند قسمت های جدید را مشاهده و به صورت قانونی تهیه کنند.

ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مصطفی زمانی، پریناز ایزدیار، مهدی سلطانی سروستانی، پرویز فلاحی‌پور، گلاره عباسی، پانته‌آ پناهی‌ها، سهیلا رضوی، فریبا متخصص، هومن برق‌نورد، امیرحسین فتحی، رامین ناصرنصیر، نسیم ادبی، ناهید مسلمی، پاشا جمالی، نهال دشتی، معصومه بیگی، سام نوری، باحضور آتنه فقیه نصیری با هنرمندی رویا نونهالی، امیر جعفری و رضا کیانیان از جمله بازیگران سریال هستند.

سریال «شهرزاد» هر دوشنبه عرضه می شود.

کد مطلب 4026514

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