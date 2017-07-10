کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از رونمایی پوستر پنجاه و هفتمین جشنواره منطقهای سینمای جوان با عنوان «شبدیز» خبر داد.
مدیراجرائی پنجاه و هفتمین جشنواره منطقهای سینمای جوان ایران در کرمانشاه تصریح کرد: این پوستر طراحی «سیامک سلیمانی» است که در سایت این جشنواره رونمایی شد.
رضایی افزود: «سیامک سلیمانی» تدوینگر، فیلمبردار و عکاس باسابقه کرمانشاهی است که این پوستر را بر روی عکسی صحنه شکارگاه خسروپرویز از بنای طاق بستان طراحی کرده است.
وی یادآور شد: پنجاه و هفتمین جشنواره منطقهای سینمای جوان، شبدیز ۲۲ تا ۲۵ شهریور ماه سال جاری با حضور استانهای البرز، قزوین، گیلان، زنجان، همدان، کردستان، ایلام، اردبیل، آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی و کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
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