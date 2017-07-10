مستند «هویدا» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مستند «هویدا» با حضور جمعی از پژوهشگران تاریخ معاصر، روزنامه نگاران و علاقه‌مندان به تحولات تاریخ معاصر برگزار شد و جواد منصوری از مبارزان دوره انقلاب اسلامی و معاون اسناد و اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی و عزت شاهی از زندانیان دوره پهلوی در این مراسم حضور داشتند.

پس از اکران مستند «هویدا»، جواد منصوری با تاکید بر اینکه ساخت چنین مستندهایی از ضرورت های مهم بررسی تحولات تاریخ معاصر ایران است، گفت: در ابتدا به کارگردان جوان این مستند تبریک می گویم که این چنین مستندی را ساخته است و در جهت نگاه درست و صحیح به تاریخ تحولات انقلاب اسلامی نکاتی را عرض می کنم. اول اینکه ما در زمینه تلفیق هنر و بررسی مسائل سیاسی متاسفانه از ابتدا چندان قوی نبودیم ولی در چند سال اخیر حرکت های تازه ای شروع شده است که می بایست تداوم و ادامه داشته باشد. از این رو ساخت چنین مستندهایی را لازم و بجا می دانم. اینکه می گویم متاسفانه ضعیف عمل کرده ایم برای این است که در غرب سال ها است که روی موضوعات تاریخی فیلم و سریال ساخته می شود. به طور مثال سینمای غرب سالها است برای جنگ جهانی دوم فیلم و سریال با نگاهی به ابعاد مختلف می سازد که اگر بخواهیم آنها را فهرست کنیم، چندین کتاب می شود.

جواد منصوری با اشاره به ساخت مستند «هویدا» ضرورت نگاه همه جانبه به موضوعات و تحولات عصر پهلوی را خواستار شد و تاکید کرد: در کنار موضوعات خوبی که در این مستند به آن اشاره شده بود، نقدی که می توان به این مستند کرد این است که برای شناخت تحولات و موضوعات عصر پهلوی و تاریخ معاصر ایران می بایست حضور برخی کانون ها و جریانات خارجی در تحولات ایران را مورد بررسی قرار داد. کانون هایی مثل بهاییت و فراماسونری که در مورد شخص هویدا و رشد او نیز می بایست مورد توجه قرار می گرفت.

وی در ادامه توجه به روایت های درست و صحیح در بستر تاریخی را خواستار شد و گفت که در مستند های تاریخی باید به سراغ کسانی رفت که در بطن ماجرا ها حضور دارند و یا اینکه تحلیل درستی از وقایع ارائه می دهند.

در ادامه این نشست، مصطفی شوقی نویسنده و کارگردان مستند «هویدا» با اشاره به مراحل ساخت این مستند تاکید کرد: یک مستند تاریخی زمانی ارزش افزوده می یابد که چیزی فراتر و بیش تر از آنچه تاکنون وجود داشته باشد را در فیلم به نمایش بگذارد. از این رو فکر می کنم مستند «هویدا» این ارزش افزوده را دارد. در مستند «هویدا» سعی کردم به جای اینکه قاضی باشم، راوی قصه هویدا و دوران پهلوی باشم و هرآنچه که است را بیاورم. به همین دلیل روایت ها و داستان های مخدوش را که بعضی آنها توام با افسانه سرایی است مورد توجه قرار ندادم.

مستند زندگی و زمانه مرگ امیرعباس هویدا در ۴ قسمت ۴۲ دقیقه ای از محصولات خانه مستند انقلاب اسلامی و به تهیه کنندگی مهدی مطهر، نویسندگی و کارگردانی مصطفی شوقی آماده پخش از شبکه های مختلف صدا و سیما است.