۷۱۰محقق ایرانی به کشور بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اعلام کرد، تجربه موفق طراحی و اجرای برنامه «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» و همچنین شکلگیری زیرساختی مناسب و سریع با هدف استفاده از ظرفیت و توان علمی و فناوری متخصصان ایرانی غیرمقیم در حوزههای مختلف تخصصی با مشارکت بیش از ۴۰ دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز علمی و فناوری برجسته داخلی بهعنوان پایگاههای تخصصی همکار از چند سال گذشته شروع شده است.
این همکاری منجر به بازگشت و شروع به کار ۷۱۰ نفر از محققان و متخصصان ایرانی دانشگاههای برتر دنیا (اکثریت از کشورهای امریکا، کانادا و کشورهای اروپایی) در ۲۸ ماه گذشته در قالب مدلهای مختلف همکاری (پسادکتری، نظام وظیفه تخصصی، جذب هیئت علمی، شرکتهای دانشبنیان و اساتید مدعو) شده و پیش بینی می شود با توجه به موفقیت نسبی این طرح و کسب اعتبار لازم در میان متخصصان ایرانی خارج از کشور و مراکز علمی و فناوری برجسته داخلی این روند افزایش یابد.
در مدت زمان کوتاه اجرای این طرح بیش از ۴۰ شرکت فناور در حوزههای مختلف تخصصی توسط این افراد تأسیس و منجر به ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از دانشجویان و فارغالتحصیلان مستعد داخلی شده است.
همچنین تعدادی از آزمایشگاهها و مراکز رشد در دانشگاهها با همکاری آنها راهاندازی و محصولات جدید با پتنت امریکا و اروپا ثبت شده است که ادامه این روند منجر به ارتقا سطح کیفی مراکز علمی و فناوری داخلی و افزایش سطح ارتباطات بینالمللی این مراکز را با دانشگاهها و موسسات علمی محل فعالیت متخصصان ایرانی در خارج از کشور خواهد شد.
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