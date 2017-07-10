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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲

معاونت علمی اعلام کرد:

۷۱۰محقق ایرانی به کشور بازگشتند

۷۱۰محقق ایرانی به کشور بازگشتند

همکاری علمی و فناوری با ایرانیان خارج از کشور منجر به شروع به کار ۷۱۰ ایرانی دانشگاههای خارجی، در کشور شده همچنین چندین شرکت فناوری توسط این افراد راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اعلام کرد، تجربه موفق طراحی و اجرای برنامه «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» و همچنین شکل‏گیری زیرساختی مناسب و سریع با هدف استفاده از ظرفیت و توان علمی و فناوری متخصصان ایرانی غیرمقیم در حوزه‌های مختلف تخصصی با مشارکت بیش از ۴۰ دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز علمی و فناوری برجسته داخلی به‌عنوان پایگاه‌های تخصصی همکار از چند سال گذشته شروع شده است.

این همکاری منجر به بازگشت و شروع به کار ۷۱۰ نفر از محققان و متخصصان ایرانی دانشگاه‌های برتر دنیا (اکثریت از کشورهای امریکا، کانادا و کشورهای اروپایی) در ۲۸ ماه گذشته در قالب‌ مدل‌های مختلف همکاری (پسادکتری، نظام وظیفه تخصصی، جذب هیئت علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و اساتید مدعو) شده و پیش‏ بینی می ‏شود با توجه به موفقیت نسبی این طرح و کسب اعتبار لازم در میان متخصصان ایرانی خارج از کشور و مراکز علمی و فناوری برجسته داخلی این روند افزایش یابد.

در مدت زمان کوتاه اجرای این طرح بیش از ۴۰ شرکت فناور در حوزه‌های مختلف تخصصی توسط این افراد تأسیس و منجر به ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مستعد داخلی شده است.

همچنین تعدادی از آزمایشگاه‌ها و مراکز رشد در دانشگاه‌ها با همکاری آنها راه‌اندازی و محصولات جدید با پتنت امریکا و اروپا ثبت شده است که ادامه این روند منجر به ارتقا سطح کیفی مراکز علمی و فناوری داخلی و افزایش سطح ارتباطات بین‌المللی این مراکز را با دانشگاه‌ها و موسسات علمی محل فعالیت متخصصان ایرانی در خارج از کشور خواهد شد.

کد مطلب 4026687

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