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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۳

منوچهر محمدی مطرح کرد:

کمال خرازی ۲۲ بهمن ۵۷ مرا به صداوسیما آورد/ خاطراتی از روزگار دور

کمال خرازی ۲۲ بهمن ۵۷ مرا به صداوسیما آورد/ خاطراتی از روزگار دور

منوچهر محمدی تهیه کننده سینما در برنامه «فرمول یک» از اولین سریالی که در تلویزیون تهیه کنندگی اش را بر عهده داشت، سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر محمدی تهیه کننده سینما ۱۸ تیرماه به برنامه «فرمول یک» شبکه یک با اجرای علی ضیا رفت و به ابتدای ورودش به تلویزیون و تهیه کنندگی اولین سریال هایش اشاره کرد.

محمدی در بخشی از سخنانش درباره اولین حضورش در تلویزیون گفت: وقتی به جام جم می آیم، یاد خاطرات عجیبی می افتم. من به دعوت کمال خرازی صبح ۲۲ بهمن ماه (سال ۵۷) وارد صدا و سیما شدم و بعد از یک هفته کار شبانه روزی، رادیوی جمهوری اسلامی را با جمعی راه انداختیم.

وی ادامه داد: تازه ازدواج کرده بودم و در این یک هفته خانواده ام از من خبری نداشتند و فکر می کردند در هیاهوی انقلاب گم شده ام. بعد از ۲۰ روزی خرازی که به نوعی معاون سیمای آن زمان بود، من و دوستان دیگری را دعوت کرد و گفت تلویزیون جمهوری اسلامی باید راه بیفتد. آن زمان من مسئولیت گروه جوان را بر عهده گرفتم و یک ماه بعد اولین برنامه تولیدی ام را ساختم. کار به جایی رسید که ۶ روز هفته ۶ برنامه داشتم. تهیه کننده و مدیر گروه بودم، مدیر گروه سیاسی و قائم مقام شبکه یک بودم و برای راه اندازی شبکه دو نیز جزو کسانی بودم که دعوت به کار شدم. ذوق اصلی ام برنامه سازی بود.

محمدی در پایان این بخش از صحبت هایش اظهار کرد: اولین سریالی که تهیه کردم «ابن سینا» در شبکه دو بود که خیلی موفق بود و به کشورهای زیادی فروخته شد. سریال دیگری کار کردم و تصمیم گرفتم به بخش خصوصی بیایم.

کد مطلب 4026846

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