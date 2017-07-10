کمال خرازی ۲۲ بهمن ۵۷ مرا به صداوسیما آورد/ خاطراتی از روزگار دور

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر محمدی تهیه کننده سینما ۱۸ تیرماه به برنامه «فرمول یک» شبکه یک با اجرای علی ضیا رفت و به ابتدای ورودش به تلویزیون و تهیه کنندگی اولین سریال هایش اشاره کرد.

محمدی در بخشی از سخنانش درباره اولین حضورش در تلویزیون گفت: وقتی به جام جم می آیم، یاد خاطرات عجیبی می افتم. من به دعوت کمال خرازی صبح ۲۲ بهمن ماه (سال ۵۷) وارد صدا و سیما شدم و بعد از یک هفته کار شبانه روزی، رادیوی جمهوری اسلامی را با جمعی راه انداختیم.

وی ادامه داد: تازه ازدواج کرده بودم و در این یک هفته خانواده ام از من خبری نداشتند و فکر می کردند در هیاهوی انقلاب گم شده ام. بعد از ۲۰ روزی خرازی که به نوعی معاون سیمای آن زمان بود، من و دوستان دیگری را دعوت کرد و گفت تلویزیون جمهوری اسلامی باید راه بیفتد. آن زمان من مسئولیت گروه جوان را بر عهده گرفتم و یک ماه بعد اولین برنامه تولیدی ام را ساختم. کار به جایی رسید که ۶ روز هفته ۶ برنامه داشتم. تهیه کننده و مدیر گروه بودم، مدیر گروه سیاسی و قائم مقام شبکه یک بودم و برای راه اندازی شبکه دو نیز جزو کسانی بودم که دعوت به کار شدم. ذوق اصلی ام برنامه سازی بود.

محمدی در پایان این بخش از صحبت هایش اظهار کرد: اولین سریالی که تهیه کردم «ابن سینا» در شبکه دو بود که خیلی موفق بود و به کشورهای زیادی فروخته شد. سریال دیگری کار کردم و تصمیم گرفتم به بخش خصوصی بیایم.