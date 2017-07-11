به گزارش خبرگزاری مهر، وین رونی، بازیکن اسطوره‎ای تیم فوتبال منچستریونایتد و بهترین گلزن تاریخ این باشگاه رسما به اورتون بازگشت؛ جایی که در سن ۱۶ سالگی اولین بازی حرفه‎ای‌‏اش را در آن تیم انجام داده بود.

به مناسبت این انتقال اما مارکا گزارشی دارد از بازیکنانی که بعد از مدتی حضور در تیمی دیگر به تیمی بازگشته‌اند که قبلا در آن حضور داشتند. به لیست زیر توجه کنید:

وین رونی (اورتون)/ ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ و ۲۰۱۷

فرناندو تورس (اتلتیکومادرید)/ ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۱۵

خوان سباستین ورون (استودیانتس)/ ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ و ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷

خواکین (بتیس)/ ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ و ۲۰۱۵

خوان کارلوس والدرون (لاس پالماس)/ ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ و ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶

ماکسی رودریگس (نیولز)/ ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲

آندری شوچنکو (دینامو کیف)/ ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲

هنریک لارسن (هلسینگبورگ)/ ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ و ۲۰۱۳

رافا مارکز (گوادالاخارا)/ ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ و ۲۰۱۶

دیگو میلیتو (ریسینگ)/ ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ و ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶