حجت الاسلام محمد قطبی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص فراخوان کتاب نوآوری‌های قرآنی کشور بیان کرد: باید مراکز و تشکل‌های قرآنی و همچنین هسته‌ها و مجامع فعال در حوزه قرآن از فراخوان نوآوری‌های قرآنی کشور مطلع شوند تا بتوانند به خوبی مشارکت داشته باشند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه عصر نرمینگی در دنیای امروز مورد توجه ویژه قرار دارد، افزود: در دنیا جوامعی که به خلاقیت، نوآوری، آفرینش گری و ظهور ایده‌های جدید توجه می‌کنند جوامعی پیشتاز و موفق هستند و چنانچه جامعه ای به این امور توجه نکند عقب خواهد افتاد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه تکنولوژی نرم در اسناد بالادستی کشور مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در تدوین نقشه جامع علمی کشور فناوری به دو دسته فناوری‌های سخت و همچنین فناوری‌های نرم و هویت‌ساز تقسیم شده است.

رئیس میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن دفتر تبلیغات اسلامی بیان کرد: با توجه به اینکه کشور ما به کامل‌ترین دین متمسک است در این زمینه مدعی هیمنه قرآنی و فرهنگی در عالم می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه چنانچه در عرصه فرهنگ از نوآوری فرهنگی بهره نگیریم ناکام خواهیم ماند، افزود: موضوع قرآن از مهمترین عرصه‌های فرهنگی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حجت الاسلام قطبی با بیان اینکه عرصه‌های مختلفی در حوزه فرهنگ قرآن به عنوان شاهراه‌های فرهنگ ساز محسوب می‌شود، افزود: این شاهراه‌ها شامل عرصه ادبیات و فرهنگ عامه، عرصه سنت‌ها و آیین‌ها، عرصه رسانه و صنایع فرهنگی و همچنین عرصه محیط و فضاهای شهری می‌شود.

بیش از ۱۲ روش آموزش و یاددهی قرآن کریم در سراسر کشور وجود دارد

وی با بیان اینکه بیش از ۱۲ روش آموزش و یاددهی قرآن کریم در سراسر کشور وجود دارد که برخی از این روش‌ها نوآورانه هستند، اظهار داشت: اکثر تزئینات قرآنی به صورت قاب در منازل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان عنوان کرد: سالانه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان سوغات در مشهد مقدس خریداری می‌کنند که بیش از ۷۰ درصد کالاها چینی است و هیچ کدام از این کالاها قرآنی نیست در حالی که چنانچه به نوآوری در عرصه هدایای قرآنی توجه شود می‌توان این سبک را تغییر داد.

وی بیان کرد: متأسفانه در حوزه المان‌های شهری فعالیت‌های قرآنی کمی انجام گرفته است.

حجت الاسلام قطبی با بیان اینکه صنایع فرهنگی در حوزه نرمینگی جزو برترین صنایع است، افزود: صنایع فرهنگی رشد بیشتری نسبت به صنایع سخت دارد.

وی ضمن اشاره به اینکه این فراخوان صرفا برای ارائه فعالیت‌های نوآورانه در نظر گرفته شده است، افزود: انتظار داریم که مجامع و موسساتی که فعالیت نوآورانه‌ای در حوزه امور قرآنی دارند در این فراخوان شرکت کنند.

رئیس میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه پایان مردادماه آخرین فرصت ارسال آثار به فراخوان نوآوری‌های قرآنی کشور است، افزود: آثار ارسال شده پس از داوری در قالب کتاب نوآوری‌های قرآنی کشور و همچنین به صورت سامانه تحت وب منتشر و از برترین آثار تقدیر به عمل می‌آید.

وی در خصوص محورهای اصلی نوآوری قرآنی برای ارائه به جشنواره افزود: آموزش و یاددهی قرآن کریم، چاپ و نشر مفاهیم، مضامین، داستان‌ها و موضوعات قرآنی، رویدادهای رقابتی و مسابقات استانی، ملی و بین المللی قرآن کریم، رسانه‌های نوین و تولیدات چند رسانه‌ای، تزئینات و هدایای قرآنی، جاذبه‌های گردشگری قرآنی از جمله محورهای ارائه به این جشنواره هستند.

حجت الاسلام قطبی ادامه داد: از دیگر محورهای این فراخوان می‌توان به تجلیل و تکریم مفاخر و اصحاب قرآن، نرم افزارها، گجت‌ها و ابزارهای تسهیل‌گر و افزایش سطح دسترسی به منابع و محتوای قرآنی، برنامه‌های قرآنی محیط‌های اداری، کارگری، درمانی و آموزشی و روش‌های توزیع، ارسال و مراسلات اشاره کرد.

وی اضافه کرد: همچنین خدمات فروش و تسهیل در خرید کالا و محصولات قرآنی، فناوری‌های نوین در حوزه کالا و محصولات قرآنی، رویدادها و اقدامات حوزه ایده پردازی، استارت آپ، فن بازار و حمایت از هسته‌های فناور، سامانه‌ها و سیستم‌های سازمان بخش مدیریت، نظارت و ارزیابی از دیگر محورهای این فراخوان محسوب می‌شود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه دریافت اطلاعات به صورت دو مرحله‌ای است، افزود: در مرحله اول مراکز و اشخاص کلیات نوآوری‌های خود را به نشانی مورد نظر ارسال و پس از تأیید کلیات، در قالب فرم‌های تکمیلی اطلاعات مرحله دوم را دریافت می‌کنند.