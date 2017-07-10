به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری بعد از بازی تیم ملی فوتبال ایران با ازبکستان که با صعود به جام جهانی روسیه همراه بود، کارلوس کی روش صحبتهایی را مطرح کرد که شاید تصمیمات چند روز اخیر فدراسیون فوتبال، بی ارتباط با آن صحبتها نباشد.

کی روش در آن نشست خبری به صراحت از دو، سه نفری در فدراسیون فوتبال یاد کرد که از صعود ایران به جام جهانی خوشحال نیستند و حالا نوبت باخت آنهاست. کی روش حتی در جملات پایانی آن نشست خبری گفته بود: «بهترین آرزویی که برای فوتبال ایران دارم این است که الان، یکبار برای همیشه، فدراسیون جلوی کسانی که مانع پیشرفت فوتبال ایران شده اند را بگیرد و بتوانیم برنامه ای که هواداران خوب فوتبال ایران استحقاقش را دارند، تدوین کنیم.» همان موقع بسیاری بر این عقیده بودند که کی روش دو عضو موثر و بانفوذ در فدراسیون فوتبال یعنی امیر عابدینی و علیرضا اسدی را نشانه رفته است.

کمتر از یک ماه از آن صحبتها، علیرضا اسدی دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران از سمتش برکنار شد و محمدرضا ساکت جای وی را در این سمت گرفت. هرچند فدراسیون فوتبال در روزهای گذشته بارها اعلام کرده است برکناری اسدی ارتباطی به کی روش ندارد ولی کمتر کسی است که نداند رابطه سرمربی تیم ملی با دبیر سابق فدراسیون تا چه اندازه تیره و تار بود.

کی‌روش در سالهای گذشته نقش پررنگ خود را در تصمیمات مدیریتی فدراسیون به رخ کشیده بود و یکبار دیگر و با رفتن اسدی از دبیر کلی، این نقش را پررنگ تر از همیشه بر جای گذاشت.

به فاصله دو روز از برکناری علیرضا اسدی، نوبت به امیر عابدینی سرپرست کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال رسید. عابدینی چند ماه پیش با انتقاد از کارلوس کی روش، زمینه شروع یک جنگ رسانه ای با سرمربی تیم ملی ایران را فراهم کرد. کار به جایی رسید که طرفین در رسانه های مختلف علیه همدیگر مطالبی را عنوان می کردند و کی روش هر روز عصبی تر از روز گذشته عابدینی را زیر سئوال می برد.

هرچند برگزاری یک جلسه بین کی روش با عابدینی در فدراسیون فوتبال به ظاهر همه چیز را تمام کرد ولی گفته می شود کی روش در این مدت روی برکناری این عضو منتقد فدراسیون فوتبال هم پافشاری کرده و حالا بعد از گذشت چند ماه حضور عابدینی در کمیته اقتصادی، این بهانه فراهم شده است. کاظم طالقانی عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال امروز گفته است: «امیر عابدینی مدت یک ماه است که در این کمیته فعالیت نمی کند و خارج از کشور به سر می برد. ما خواهان تغییر روند و وضعیت این کمیته به منظور توسعه و تقویت هر چه بیشتر شدیم. بر همین اساس هیات رئیسه تصمیم گرفت تا به همکاری با وی خاتمه داد.»

برکناری عابدینی به دلایل اقتصادی شاید توجیهی باشد برای اتفاقات پشت پرده و پاکسازی‌ فدراسیون فوتبال از کسانی که کی روش نمی تواند صحبتها و انتقادات آنها را تحمل و فراموش کند. بدون شک صحبتهای امیر عابدینی می تواند به شفاف سازی در این زمینه کمک بیشتری کند.