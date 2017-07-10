العبادی: از موصل پایان داعش را اعلام می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق با حضور در مقر عملیات مبارزه با تروریسم در موصل پیروزی نیروهای این کشور در این شهر بر داعش را اعلام کرد.

العبادی اعلام کرد:من از همین جا یعنی موصل شکست و پایان و نابودی دولت خرافاتی و تروریسم داعشی ها را اعلام می کنم.ما توانستیم با تلاشهای عراقی ها این پیروزی را علیه دولت پست و ناچیز داعش محقق کنیم.ما تمام نقشه ها برای تفرقه افکنی میان عراقی ها را خنثی کردیم و عراق امروز بیشتر از هر زمان دیگری شاهد وحدت است.

وی در ادامه افزود:ما به تمام نیروهای عراقی که در این درگیریها جنگیدند درود می فرستیم. این عراقی ها بودند که در میدان مبارزه کردند هیچ مبارز خارجی در این روند مشارکت نداشت.ما از تمام کشورهایی که در کنار عراق در جنگ با تروریسم ایستادند و از ما حمایت هوایی کردند تشکر می کنیم.باید آوارگان به منازل خود بازگردند و روند بازسازی مناطقی که آزاد کردیم آغاز شود.

پیشتر آزاد سازی موصل را یک پیروزی بزرگ برای این کشور بعد از گذشت ۹ ماه از آغاز عملیات بازپس گیری دومین شهر بزرگ عراق توصیف کرده بود.

وی با حضور در شهر موصل این پیروزی را به مردم و رزمندگان عراقی تبریک گفته بود.

نیروهای مبارزه با تروریسم عراق نیز اعلام کردند که عملیات در موصل تنها به تحت پیگرد قرار دادن نیروهای تروریستی باقی مانده منحصر می شود.